HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan'a yönelik mesaj içeren kapağı çok tartışılmıştı! The Economist dergisinin son hamlesi dikkatlerden kaçmadı

Erdoğan'a yönelik mesaj içeren kapağı çok tartışılmıştı! The Economist dergisinin son hamlesi dikkatlerden kaçmadı

15.05.2023 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri dünyada da geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajlar verdiği kapağıyla tartışmaları beraberinde getirmişti. Seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken The Economist'ten yeni bir hamle geldi. Derginin bu hamlesi sosyal medyada da gündem oldu.

Erdoğan'a yönelik mesaj içeren kapağı çok tartışılmıştı! The Economist dergisinin son hamlesi dikkatlerden kaçmadı

Seçimler öncesi The Economist'in sosyal medya hesabından "Erdoğan gitmeli" ifadesiyle verdiği mesaj çok tartışılmıştı. Bugün seçimler yakından takip edilirken derginin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

FvoLemHWYA05seR

İngiliz The Economist dergisi, Twitter hesabındaki kapak fotoğrafıyla Türkiye'nin seçimlerine yönelik mesajlar vermişti. "Erdoğan gitmeli" ifadesinin de yer aldığı kapak fotoğrafına AK Parti'den sert tepkiler gelmişti.

FwH4tc_XsAAdrtT

Derginin bu akşam itibarıyla çok tartışılan o kapak fotoğrafını değiştirdiği görüldü.

AK Parti'den The Economist'in kapağına sert tepki AK Parti'den The Economist'in kapağına sert tepki

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O soruyu yanıtladı 'Bunu yapacak ne zamanımız ne gücümüz var'O soruyu yanıtladı 'Bunu yapacak ne zamanımız ne gücümüz var'
Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!
Oylar sayılırken CHP'den açıklama geldiOylar sayılırken CHP'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
seçim the economist

En Çok Okunan Haberler

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.