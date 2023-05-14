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Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde! Balkondan böyle seslendi: 'Birileri mutfakta, biz de balkondayız'

14.05.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra konutundan ayrılan Erdoğan, Ankara'ya geçerek AK Parti Genel Merkezine geldi. Balkondan partililere seslenen Erdoğan, konuşmasının başında "Birileri mutfakta, biz de balkondayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yurt dışı oylarının sayımının devam ettiğini ve seçimi ilk turda yüzde 50'nin üzerinde bitireceklerini de söyledi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde! Balkondan böyle seslendi: 'Birileri mutfakta, biz de balkondayız'

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

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Sandıkların açılması ile birlikte oy sayımı devam ediyor. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Öte yandan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti ve konutundan çıkış yaptı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPTI

İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkeze geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkondan toplanan partililere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri mutfakta, biz de balkondayız. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz, kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor, ancak sonucun tam oranıyla henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

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'ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

İstanbul'dan Ankara'ya, buraya gelene kadar sevgileriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan her bir kardeşime de teşekkür ediyorum. Şüphesiz en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranın rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasetleri için bozmaya hakkı yoktur.

'SEÇİM KAMPANYASINDAKİ TARTIŞMALAR GERİDE KALDI'

Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar geride kaldı. Herkes milletime sözünü söylemiş, milletim de kararını vermiştir. Artık buna yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayrı resmi seçim sonuçları açıklandığında hepimiz göreceğiz.

Sonuç ne olursa olsun tercihini bizden yana yaptığı görülen 27 milyon vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımın her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50+1 oy sınırı sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini bilmiyoruz.

'YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ORANIYLA BU TURU BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yurt dışı oylar tamamen ülkemize intikal etmiş değil, sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül verenlerden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde kalmalarını istiyorum. En küçük bir rehavete izin vermeden süreci takip edeceğiz.

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'PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDADIR'

TBMM üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin cumhurbaşkanlığı seçiminde güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek onun sonucunu aldık.

'SABAHTAN İTİBAREN TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ'

Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Hamd olsun 81 vilayeti ve gönül köprüleri kurduğumuz kardeşlerimizle büyük ve güçlü Türkiye olduk. Bugün bizlerle birlikte olan kardeşlerimiz başta olmak üzere, Cumhur İttifakı'nın mensupları başta olmak üzere çağrıda bulunuyorum. Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hiçbir provokasyona gelmeden sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Türkiye Yüzyılının yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şölenini bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

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seçim Recep Tayyip Erdoğan

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