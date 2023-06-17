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Erdoğan, Berlusconi için yazı kaleme aldı! Yıllar önceki o anısını paylaştı

17.06.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesinde makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçi olduğunu belirtti. Erdoğan siyasi yasaklı olmasına dünyadan ilk itiraz edenin Berlusconi olduğunu aktardı.

Erdoğan, Berlusconi için yazı kaleme aldı! Yıllar önceki o anısını paylaştı

Vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesinde "Dostum Berlusconi" sözleriyle başlayan makale kaleme alan Erdoğan, Berlusconi ile ilk temaslarının 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleştiğini anımsattı. Erdoğan, AK Parti iktidara geldiğinde, okuduğu bir şiirden dolayı siyasi yasaklı olduğunu ve Genel Başkan olduğu Parti'nin seçimden zaferle çıkmasına rağmen, siyaset yapma hakkının hukuksuz bir şekilde engellendiği belirtti.

"BERLUSCONİ BENİ ARAYARAK, KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Türkiye içerisinde birilerinin, "bu garabeti normal gibi göstermeye çalışırken" dünyada buna ilk itiraz eden liderin Berlusconi olduğunu belirten Erdoğan, makalesine şöyle devam etti:

"Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dostum Berlusconi, 'Şu anda Avrupa'daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB'deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım.' dedi. Görevi boyunca da AB'ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi.

"ÇOK CİDDİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ"

Değerli dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı. Sayın Berlusconi ile iki başbakan olarak gerçekten verimli, samimi ve dostane ilişkilerimiz oldu. Türkiye-İtalya münasebetlerinin her alanda derinleşerek, tarihin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık. Türkiye-İtalya ortaklığı savunma sanayinde de çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Atak helikopterine ilişkin sözleşmenin imzalanması ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı projemizde Sayın Berlusconi'nin ciddi destekleri olmuştu."

"KENDİSİ, HER ZAMAN HAKİKİ BİR DOST OLARAK ANILACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO, G-20, G-8, Arap Birliği Zirvesi, Nükleer Güvenlik Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda da sık sık görüştükleri ve kendisini Türkiye'de birçok defa ağırladığı Berlusconi'nin "dost" kavramının hakkını vermiş bir insan olduğunu, şahsi dostluklarının ötesinde kendisinin Türk milletini seven, sayan ve Türkiye'ye çok büyük kıymet veren bir devlet adamı olduğunu bildirdi.

Berlusconi ile görevden ayrıldıktan sonra beşeri bağlarını hep koruduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi'nin 2003'te oğlumun nikah şahitliğini yapmasının kişisel hikayemizde farklı bir yeri vardır. Bu kadirşinaslığını hiçbir zaman unutmadık. Sayın Berlusconi, 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla düzenlediğimiz Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler arasında yer alarak bizi ayrıca onurlandırmıştı. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi.

İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli Dostum Silvio Berlusconi'nin vefat haberini aldığımda büyük bir üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanı'mı ve Parti Sözcü'mü, bizleri temsil etmek üzere gönderdim. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, ülkem ve milletim adına İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan berlusconi

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