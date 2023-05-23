'Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!' Sinan Oğan'ın kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! 28 Mayıs'tan sonra...

14 Mayıs seçimlerinde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçimlere giren ve yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Oğan'ın bu kararı gündem yaratırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi.

PAZARLIK SÖZ KONUSU MU? ERDOĞAN AÇIKLADI

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'pazarlık yapıldı' iddialarına yanıt verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Sinan Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor. Bu konuda asla tavizimiz olmayacak. Sinan Bey ile aramızda pazarlık kesinlikle olmadı" diye konuştu.

Erdoğan ile Oğan arasında geçtiğimiz hafta yapılan kritik görüşmede Afet Bakanlığı önerisinin gündeme geldiğini aktaran Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, canlı yayında yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Oğan'ın destek kararının Erdoğan için sürpriz olmadığını belirten Çakır, "Söz konusu karar Erdoğan için sürpriz olmadı. Beklediği bir tutumdu. Sinan Bey'in kararı olumlu karşılandı." dedi.

"SİNAN OĞAN, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BİR GÖREVLE..."

Pazarlık iddialarıyla ilgili de Ankara kulislerinde konuşulanları aktaran Çakır şu ifadeleri kullandı;

"Bir pazarlık olmadığı ifade edildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre şayet Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta ipi göğüslerse Sinan Oğan elbette bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı tarafından bir görevle onurlandırılacaktır diye düşünüyorum ben de.

"BAKANLIK DA BAŞKANLIK DA OLABİLİR"

Bu bir bakanlık da olabilir. Sinan Oğan'ın ilgi alanları ve çalıştığı coğrafya bağlamında değerlendirecek olursak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kafkasya'dan sorumlu başdanışmanı gibi bir görev de söz konusu olabilir. Ya da bir üst kurulun başkanlığı da gündeme gelebilir.

"ERDOĞAN BU DESTEĞİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ"

Ancak net olan bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz. Şayet ipi 28 Mayıs'ta göğüslerse Sinan Oğan'a özel bir görev verebilir. "