Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Sinan Oğan' göndermesi dikkat çekti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'a göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi sandığa!" ifadelerini kullandı.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KİMİN KAPAYACAĞI DA ARTIK NETLEŞMİŞTİR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler." diyerek şunları kaydetti:

"Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi sandığa!"

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimleri öncesin bir demecinde "Cennet'i vaat edemeyebiliriz ama cehennemin kapılarını kapatacağız!" ifadelerini kullanmıştı.