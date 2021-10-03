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  4. Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

03.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklama yapan Erdoğan, " Süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini nakit yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

"KALİTE VE FİYATLAR GAYET UYGUN"

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var.

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1000 MARKET TALİMATI

Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sizin cebinize göre uygun milletin cebini bi bilseniz yanıyor meyvenin tatlının tadı unuttu bu millet
Dilerim Allahtan maaşin asgeri ücrete düşer o zaman anlarsın belki

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