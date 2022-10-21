Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda "Blokzincir İstanbul" programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, test atışı yapılan balistik füze Tayfun'la ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Bunlar artık bir yerlere işaret oluyor, biz de zevkle takip ediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FİBER İNTERNET MESAJI: ÖNEMLİ ADIMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Türkiye her alanda olduğu gibi, dijital dönüşümün altında da AK Parti'nin imzası olacaktır. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.

TOGG MESAJI

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir

"KENDİ EVRENİMİZİ KURMAK PEŞİNDEYİZ"

Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.

"ARTIK TAYFUN'UMUZ VAR"

Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar artık bir yerlere işaret oluyor, biz de zevkle takip ediyoruz

KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir.

