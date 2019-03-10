Erdoğan'dan Mersin mitinginde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor" dedi.

Mersin'deki mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

Bayrağımızı yırtmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz bunlara derslerini verdi. Ezana ve bayrağa tahammülü olmayanlara karşı girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.

Kimi yerde açık kimi yerde gizli ittifak kuruyorlar. Mersin'de CHP'ye HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bu seçimlerde bunlara oy verecek mi? Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?

