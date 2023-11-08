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Erdoğan'dan Özbekistan'da kritik temas!

08.11.2023 19:31 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Zirvesi için gittiği Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Erdoğan'dan Özbekistan'da kritik temas!

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dâhil olmak üzere endüstriyel iş birliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

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