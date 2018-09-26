Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan 'insanlığın kalbi olması gereken BM'nin nabzı atmıyor.' dedi.
Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için Birleşmiş Milletler'in (BM) yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı.
Erdoğan, makalesinde "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır." ifadelerini kullandı.
"BM'Yİ YIKMAK DEĞİL, İYİLEŞTİRMEK DURUMUNDAYIZ"
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır."
"TÜRKİYE KÜRSEL BİR LİDER HALİNE GELDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye'nin, küresel bir lider haline geldiğini belirtti.
Trump'tan darbe sinyali!
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor
Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler
Son dakika! Metrobüsler çarpıştı
Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı
Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 1 yorum