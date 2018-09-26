Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan 'insanlığın kalbi olması gereken BM'nin nabzı atmıyor.' dedi.

Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için Birleşmiş Milletler'in (BM) yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı.

Erdoğan, makalesinde "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır." ifadelerini kullandı.



"BM'Yİ YIKMAK DEĞİL, İYİLEŞTİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır."

"TÜRKİYE KÜRSEL BİR LİDER HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye'nin, küresel bir lider haline geldiğini belirtti.



