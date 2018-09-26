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Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan BM'yi eleştirdi.

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan 'insanlığın kalbi olması gereken BM'nin nabzı atmıyor.' dedi.

Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için Birleşmiş Milletler'in (BM) yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı.

Erdoğan, makalesinde "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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"BM'Yİ YIKMAK DEĞİL, İYİLEŞTİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır."

"TÜRKİYE KÜRSEL BİR LİDER HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye'nin, küresel bir lider haline geldiğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÖNCE ŞU TÜRKİYEYİ TALAN EDİLMEKTEN BİR KURTARSIN HELE, FAİZ LOBİSİNE SÖMÜRTMEKTEN BİR KURTARSIN HELE, ÜLKEDE ÖLDÜRÜLEN İNSAN SAYISI 10 BİN GEÇTİ 16 YILDA ONU BİR DURDURSUN HELE, FUHUŞ ZİRVE YAPMIŞ, TALAN DOLAN ZİRVE YAPMIŞ,BU GİTMİŞ 194 ÜLKENİN HAKKINI KURTARACAKMIŞ VAY BEEEEE. YANLIŞ ANLAMAYALIM AM TÜRKİYEDE ŞU AN FETO BAHANESİ BİLE 300 BİN İNSAN PERİŞAN EDİLDİ. KARDEŞİM FETO VE ÜST AKILINI AL GETİR ABD DEN ASALIM BU İŞ BİTSİN.TABANDAKİ İNSANLARA ÇOK YAZIK EDİLDİ SON 2 YILDIR.ÜLKEMİZDE GERÇEK ADALETİ SAĞLAYALIM SONRA DÜNYADA SAĞLARIZ BENCE...BÜYÜK LAFLARLA BÜYÜK ADAM OLUNMAZ ASLA.
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