Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine Barış Pınarı Harekatı telefonu! Siyasilerden harekat mesajı!

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için."

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."

PARTİ LİDERLERİNE BİLGİ VERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı DEvlet Bahçeli, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK



"Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN



"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz.

Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. Dualarımız sizlerle. #BarışPınarıHarekatı"

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM



"Rabbim askerlerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. #BarışPınarıHarekatı"

