Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine Barış Pınarı Harekatı telefonu! Siyasilerden harekat mesajı!

Fırat'ın doğusuna yönelik uzun zamandır hazırlığı yapılan harekat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın verdiği emirle başladı.
SAVAŞ JETLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU
Savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'da belirlenen terör hedeflerini vurmaya başladı.
PARTİ LİDERLERİNE BİLGİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı DEvlet Bahçeli, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
Siyasi isimler Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP
"Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."
**MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini açıkladı.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
"Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için."
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK
"Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN
"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz.
Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. Dualarımız sizlerle. #BarışPınarıHarekatı"
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM
"Rabbim askerlerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. #BarışPınarıHarekatı"
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