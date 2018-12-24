Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Bugünkü atama ile birlikte engelli kamu görevlisi sayımız 56 bini aştı. Engelli vatandaşlarımızı sadece kamuya atamakla kalmadık özel durumlarını göz önünde bulundurarak kurum içinde iller arasında kolayca yer değiştirebilmelerini de sağladık. Kamu çalışanları içinde çocukları engelli olanlar varsa onlara çocuk yardımını yüzde 50 artırımlı olarak ödüyoruz.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu tüm engellilerimiz ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz bu atamaya dahil edilmişlerdir. Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi ünvanlara da atanıyor. Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor.

"SAHİPSİZ KALMIŞ HER ÇOCUĞUN ANNESİ DE BABASI DA DEVLETTİR"

Devlet korumasından yararlanan çocuklarımıza en iyi bakımı ailelerinin yapacağına inanıyoruz. 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini, eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. Bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir.

"KARDEŞLİĞİMİZE SAHİP ÇIKARSAK BİZİM KARŞIMIZDA DURAMAZLAR"

Geçtiğimiz 16 yılda demokraside ve ekonomide attığımız her adımın ardında önce insan felsefesi var. Yokluk, yoksulluk içinde kıvranan ülkeler, ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır. 'Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür' itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılaşmıştır. Kardeşliğimize sahip çıkarsak inanın dünyanın en güçlü ordularını toplayıp getirseler de bizim karşımızda duramaz.

"SURİYE KÜRTLERİNİ PYD/PKK'NIN ELİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Türkiye bölgesinde ve dünyada hep hakkın, adaletin peşinden giderek başarıya ulaşıyor. Suriye'deki Arapların güvenliğini ve huzurunu, Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Suriye Kürtlerini PYD/PKK'nın eline terk etmeyeceğiz. Suriye'de bir yanda zalimler diğer yanda getirdiği adaletle Türkiye vardır. Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil, karşısındakilerin zaaflarıdır. Kendi aramızda birliğimizi, beraberliğimizi inşallah güçlü tutacağız ki diğer mazlumlar da bizim arkamızdan gelsin.

