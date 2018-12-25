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Erdoğan 'görüşeceğiz' dedi, Kremlin yalanladı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in programında, yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin yer almadığını söyledi.

Erdoğan 'görüşeceğiz' dedi, Kremlin yalanladı

Partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın zamanda yüz yüze bir görüşeceğini söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Peskov soru karşısında, Putin'in programında Erdoğan'la yapılmasına kararlaştırılmış bir görüşmenin şu anda yer almadığı yanıtını verdi.

Erdoğan, Rus lider Putin'le görüşme planına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bir araya gelmeleri halinde, Erdoğan ve Putin'in görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlerini Suriye'den çekme kararı almasını izleyecek.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yakın zamanda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kremlin putin görüşme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir insanın her sözümü yalan olur ya
Adamin hayati yalan bir ABD bir putin çocuğuyuz diyorlar ama TÜRKLÜK deyince kuduruyorlar andımızı kaldırıp T.C yi silip keşke YUNAN kazansaydı diyecek kadar kripto Türkçülük bölücülüktür diyecek kadar bizans kalıntıları ölüyorlar
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