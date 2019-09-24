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Erdoğan-Guterres görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

BM açıklamasından: - "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres

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