Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kurum ve kuruluşta atama ve görevden alma kararı

Karara göre, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Cenk İleri görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, İş Müfettişleri Fatih Burak İzci, Mehmetali Çolak, Seha Karaca Gürsoy ve Uğur Mavi atandı.

Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Doğan Baygeldi ile yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Hatice Atay atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Halil Erdoğan görevden alındı, yerine Tayfun Çelik getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Keziban Sinem Peynirci getirildi.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin Genç, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere Müfettişler İsmail Sefa Selçuk, Turgut Büyüktepe ve İlhami Kesici atandı.

(AA)

