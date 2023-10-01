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Erdoğan'ın çağrısına yanıtı gecikmedi! Kılıçdaroğlu'ndan 'anayasa' mesajına ilk yorum

01.10.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada yeni anayasa konusuna geniş yer ayırarak tüm partilere ve kesimlere çağrı yaptı. "Önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var" sözleriyle dikkat çeken Erdoğan'ın mesajı kısa sürede gündem oldu. Erdoğan'ın çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt geldi.

Erdoğan'ın çağrısına yanıtı gecikmedi! Kılıçdaroğlu'ndan 'anayasa' mesajına ilk yorum

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yeni anayasa konusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakları ortakları yeni ve sivil bir anayasa yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini sık sık dile getiriyor. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki vurgular ses getirdi.

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ERDOĞAN: HEPİMİZİN EN ÖNCELİKLİ SORUMLULUĞU

Meclisin yeni yasama yılına başlangıç töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi mevcut anayasanın kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. Bu anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi, yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında anayasayla ilgili çağrısını dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖNCE KENDİLERİ UYSUNLAR' YANITI

Genel Kuruldaki toplantının ardından Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu:

"Çağrıyı yapanların önce anayasaya uyması lazım."

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Kemal Kılıçdaroğlu

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