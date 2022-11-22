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  4. Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

22.11.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırarak sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini bıraktığı iddiaları gündem yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası Çorum Valiliği'nden fotoğraflı açıklama geldi.

Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin makam odasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı iddiaları gündem yarattı. Çorum Valiliği tarafından yerel basına gönderilen e-postadaki görsel dikkat çekmiş, fotoğraftaki detay iddiaları beraberinde getirmişti.

"YENİ FOTOĞRAFTA CUMHURBAŞKANI YOK" İDDİASI

Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vali Mustafa Çiftçi'nin yeni fotoğrafında daha önce valilik makam koltuğunun arka fonunda yer alan Erdoğan'ın duvara asılı olan fotoğrafının kaldırılmış olduğu görüldü.

ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

İddialar sonrası Çorum Valiliği'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken "Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi Valilik Makamının misafir köşesinde yer almaktadır" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı kareler, Valilik tarafından paylaşıldı.

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Fotoğraf Recep Tayyip Erdoğan Çorum Valiliği mustafa çiftçi

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