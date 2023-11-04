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  4. Erdoğan’ın görüntüleri ile dolandırıcılık! Yapay zeka ile üretmişler…

Erdoğan’ın görüntüleri ile dolandırıcılık! Yapay zeka ile üretmişler…

04.11.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın sahte olduğunu bildirdi! Söz konusu sahte reklamla ilgili yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan’ın görüntüleri ile dolandırıcılık! Yapay zeka ile üretmişler…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı dijital platformlarda yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

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Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

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Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka Türkiye Petrolleri dolandırıcı sahte

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