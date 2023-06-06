Erdoğan'ın seçim vaatleri arasındaydı, gözler bugün o saatte: İlk Kabine toplantısında öncelik ekonomi! Masada 2 kritik başlık daha var

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine üyelerini cumartesi günü birer birer tanıttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önceki Kabine'den görevlerine devam eden isimler oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yeni bakanlar ise pazar ve pazartesi günü düzenlenen devir teslim törenleriyle görevlerini devralarak çalışmalarına başladı. Bugün ise gözler Kabine'nin ilk toplantısına çevrildi.

ÖNCELİK EKONOMİDE! ENFLASYONLA MÜCADELE...

Bugün saat 15.00'te başlayacak ilk Kabine toplantısının öncelikli gündeminde ekonominin yer alması bekleniyor. TRT Haber'de yer alan habere göre; toplantıda enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

SEÇİM DÖNEMİ VAATLERİ ELE ALINACAK

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM, MEMURA İLAVE REFAH PAYI, EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ

HaberTürk'ten Aykut Türel'in aktardığına göre ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikaları hakkında Kabine'yi bilgilendirecek.



Bakan Şimşek görevi pazar günü Nureddin Nebati'den devralmıştı.

Ayrıca enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar görüşülecek.

Asgari ücrete temmuzda gelmesi beklenen ara zam, memura ilave refah payı verilmesi, emekli aylıklarına kademeli düzenlemeyle Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerde artış meselesi bugünkü Kabine toplantısında değerlendirilecek.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü.

Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE MASAYA YATIRILACAK

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.