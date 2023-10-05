Erdoğan'ın yanındaki görüntüsü gündem yaratmıştı! Ali Koç ilk kez konuştu: 'Bir hata yaptım! Anlık bir olaydı'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte durması gündem yaratmıştı. Özellikle sosyal medyada söz konusu fotoğraf karesi üzerinden Koç'a eleştiriler yükselmişti.

ALİ KOÇ NEDEN ELİNİ CEBİNE KOYDU? İLK KEZ KONUŞTU

Bu konuyla ilgili Ali Koç ilk kez konuştu. "Tamamen anlık bir olaydı" diyen Koç, "Biz devlet nedir biliriz. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam" dedi.

"BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA BİLE BİLE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Sözcü TV'de, Uğur Dündar'a konuşan Koç, geçtiğimiz günlerde çok tartışılan görüntüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürürken elleri cebinde yürümesi ile gündeme gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"



