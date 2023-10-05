HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'ın yanındaki görüntüsü gündem yaratmıştı! Ali Koç ilk kez konuştu: 'Bir hata yaptım! Anlık bir olaydı'

Erdoğan'ın yanındaki görüntüsü gündem yaratmıştı! Ali Koç ilk kez konuştu: 'Bir hata yaptım! Anlık bir olaydı'

05.10.2023 08:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ellerini cebine koyarak yürümesi gündem yaratan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, söz konusu olayla ilgili ilk kez konuştu. Koç, yaptığı açıklamada gündem yaratan görüntünün anlık olduğunu belirtirken, "Bir hata yaptım. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam" dedi.

Erdoğan'ın yanındaki görüntüsü gündem yaratmıştı! Ali Koç ilk kez konuştu: 'Bir hata yaptım! Anlık bir olaydı'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte durması gündem yaratmıştı. Özellikle sosyal medyada söz konusu fotoğraf karesi üzerinden Koç'a eleştiriler yükselmişti.

ALİ KOÇ NEDEN ELİNİ CEBİNE KOYDU? İLK KEZ KONUŞTU

Bu konuyla ilgili Ali Koç ilk kez konuştu. "Tamamen anlık bir olaydı" diyen Koç, "Biz devlet nedir biliriz. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam" dedi.

hfhfdh

"BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA BİLE BİLE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Sözcü TV'de, Uğur Dündar'a konuşan Koç, geçtiğimiz günlerde çok tartışılan görüntüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürürken elleri cebinde yürümesi ile gündeme gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"

gfdgdh

Değişim yüzde 65'i bulacak! Erdoğan 250 kişilik listeyi 75’e indirdi Değişim yüzde 65'i bulacak! Erdoğan 250 kişilik listeyi 75’e indirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da operasyon: 104 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da operasyon: 104 şüpheli yakalandı
Bu oyuna dikkat! Borsadaki hisselerini sattı, dövizini bozdu, kredi çekti: Yaklaşık...Bu oyuna dikkat! Borsadaki hisselerini sattı, dövizini bozdu, kredi çekti: Yaklaşık...
Değişim yüzde 65'i bulacak! Erdoğan 250 kişilik listeyi 75’e indirdiDeğişim yüzde 65'i bulacak! Erdoğan 250 kişilik listeyi 75’e indirdi
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.