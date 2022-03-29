Erdoğan, İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerine 'somut sonuç' çağrısı yaptı

Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeleri başladı. Heyetler iki haftalık aranın ardından yüz yüze ilk kez bir araya geldi. Görüşmeler öncesi televizyonda bir basın açıklaması yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Halkımızı, topraklarımızı ya da egemenliğimizi pazarlık konusu yapmıyoruz. En alt seviyede insani sorunlar, en üst seviyede de ateşkes uzlaşmasına varmak gündemimizde" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Vadim Denisenko ise görüşmelerde büyük bir adım beklenmediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herhangi bir taviz vermekten henüz kaçındığını, bu nedenle görüşmelerde ciddi bir ilerleme beklemediklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da dün yaptığı açıklamada müzakerelerde şu ana kadar kayda değer bir ilerleme sağlanmadığını ancak yüz yüze görüşmelerin devam etmesinin başlı başına önemli bir gelişme olduğunu söylemişti.

Erdoğan: Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan, "Beşinci haftasına giren çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan adil bir tutum sergilediklerini" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiçkimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız."

Erdoğan, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolü olmadığını hatırlattı, "Ancak sizler talep ettiğiniz sürece olaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün çıkacağı Özbekistan gezisinde kendisine eşlik etmeyeceğini açıklayan Erdoğan, Çavuşoğlu'nun ihtiyaç duyulması halinde hazır bulunması için İstanbul'da kalacağını söyledi.

Abramoviç de İstanbul'daki görüşmelerde

İstanbul'da BBC Orta Doğu Muhabiri Tom Bateman, İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abromaviç'in bu sabah İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanında görüldüğünü bildirdi. Türkiye basınında yer alan fotoğraf ve videolarda Abramoviç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görülüyor. Heyetlerin oturduğu ana masada yer almayan Abramoviç, daha önce de Ukrayna heyetiyle birlikte Belarus'taki görüşmelerde bulunmuş ve heyetteki bazı kişilerle birlikte zehirlendiği iddia edilmişti. Abramoviç'in müzakerelerde resmen yer aldığına dair bir açıklama ise yapılmadı.



