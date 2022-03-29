HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan, İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerine 'somut sonuç' çağrısı yaptı

Erdoğan, İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerine 'somut sonuç' çağrısı yaptı

29.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeleri başladı. Bu, heyetlerin iki haftanın ardından yüz yüze gerçekleştirdikleri ilk toplantı oldu. Görüşmelerden önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Halkımızı, topraklarımızı ya da egemenliğimizi pazarlık konusu yapmıyoruz" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerine 'somut sonuç' çağrısı yaptı

Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeleri başladı. Heyetler iki haftalık aranın ardından yüz yüze ilk kez bir araya geldi. Görüşmeler öncesi televizyonda bir basın açıklaması yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Halkımızı, topraklarımızı ya da egemenliğimizi pazarlık konusu yapmıyoruz. En alt seviyede insani sorunlar, en üst seviyede de ateşkes uzlaşmasına varmak gündemimizde" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Vadim Denisenko ise görüşmelerde büyük bir adım beklenmediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herhangi bir taviz vermekten henüz kaçındığını, bu nedenle görüşmelerde ciddi bir ilerleme beklemediklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da dün yaptığı açıklamada müzakerelerde şu ana kadar kayda değer bir ilerleme sağlanmadığını ancak yüz yüze görüşmelerin devam etmesinin başlı başına önemli bir gelişme olduğunu söylemişti.

Erdoğan: Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan, "Beşinci haftasına giren çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan adil bir tutum sergilediklerini" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiçkimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız."

Erdoğan, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolü olmadığını hatırlattı, "Ancak sizler talep ettiğiniz sürece olaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün çıkacağı Özbekistan gezisinde kendisine eşlik etmeyeceğini açıklayan Erdoğan, Çavuşoğlu'nun ihtiyaç duyulması halinde hazır bulunması için İstanbul'da kalacağını söyledi.

Abramoviç de İstanbul'daki görüşmelerde

İstanbul'da BBC Orta Doğu Muhabiri Tom Bateman, İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abromaviç'in bu sabah İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanında görüldüğünü bildirdi. Türkiye basınında yer alan fotoğraf ve videolarda Abramoviç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görülüyor. Heyetlerin oturduğu ana masada yer almayan Abramoviç, daha önce de Ukrayna heyetiyle birlikte Belarus'taki görüşmelerde bulunmuş ve heyetteki bazı kişilerle birlikte zehirlendiği iddia edilmişti. Abramoviç'in müzakerelerde resmen yer aldığına dair bir açıklama ise yapılmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizli sığınaklar nükleer savaşın işaretçisi mi?Gizli sığınaklar nükleer savaşın işaretçisi mi?
Mahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybettiMahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı! Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!

İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!

Şaşkınlık yaratan soru! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Şaşkınlık yaratan soru! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Diyanetten teravih namazı kararı!

Diyanetten teravih namazı kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.