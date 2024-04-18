Erdoğan 'kapımızı açık' demişti, Özel'den randevu çıkışı geldi! Dikkat çeken sözler: Bu bir nezaket ziyareti olmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" çıkışı, siyaset gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Özel, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖZEL, ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEK

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini belirtti.

"BU GÖRÜŞME BİR NEZAKET ZİYARETİ DEĞİL"

"Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil" diyen CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil, onu bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son seçimin birinci partisinin birinci partisi ile ikinci partisi ile yapacağı görüşmedir.

"BENİM DE ÖNEMLİ GÜNDEMLERİM OLACAK"

Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular olduğunu söylemiş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm bir görüşme."

KRİTİK GÖRÜŞME NE ZAMAN?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna da yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı;

"O görüşme için parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ya da diğer haftalarda tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre, onu özel kalemler halleder. Ondan sonrasını konuşuruz"