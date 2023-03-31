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Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan... Resmen bugün başladı! Seçim sürecinde yeni dönem: Cumhurbaşkanı adayları harekete geçiyor

31.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır her geçen gün yoğunlaşan seçim atmosferinde bugün itibarıyla resmen yeni bir döneme girildi. Cumhurbaşkanı adayları propagandalarını başlatıyor. 13 Mayıs akşam saatlerine dek sürecek yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan mitinglerini gerçekleştirecek.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan... Resmen bugün başladı! Seçim sürecinde yeni dönem: Cumhurbaşkanı adayları harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Seçimi için propaganda dönemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Seçimi propaganda dönemi de başladı. Seçim propaganda süreci 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri ise yarın belirlenecek. YSK’da kura çekimi yapılacak ve adayların yerleri ilan edilecek.

(İHA)

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