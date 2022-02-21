Erdoğan'la tartışması gündem olan çiftçi bu kez Akşener'in önünü kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mersin ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. 2006 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışma yaşayan ve uzun süre Türkiye basınında gündem olan çiftçi Kemal Öncel, bu kez de Akşener'in Mersin ziyaretinde ortaya çıktı.

AKŞENER'İN ÖNÜNÜ KESTİ

Akşener, Akdeniz ilçesindeki temasları esnasında, bir giyim mağazasından çıktığı anda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllar önce Mersin programındaki tartışmasıyla Türkiye gündemine oturan çiftçi Kemal Öncel tarafından önü kesildi.

Akşener’e, "Sizi takdir ediyoruz, sizi seviyoruz" diyen Öncel, halk adına özel bir istirhamı olduğunu dile getirdi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN İPİYLE YÜRÜMEYİN"

Çiftçi Öncel, "Halk sizden üçüncü ittifakı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ipiyle yürümeyin. Onlardan ne köy olur ne kasaba. Tamam, hayat pahalı, ne acılar çektim, buna rağmen diyorum ki, gelin Cumhurbaşkanı ile bir görüşün, Bahçeli ile bir görüşün ama görüşün. 'Gidin onlara katılın' demiyorum, takdir sizindir ama 15 vekil verdiler, siz sokağa çıktınız onların reytingi arttı. CHP'den o kadar insan 'İYİ Parti' diyordu ki, şimdi konsolide ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri, geldi beni sırtımdan Mersin’de vurdu. Sırtımdan vurdu ayağıma gelen adamlar. Önce başıma geldi dedim bunlara, baktım ki beni kullanıp attılar, ne sözler ne vaatler verdiler bana, pazarlıkla geldiler bana. Ben sizin huzurunuzdayım. Terbiyesizlik olarak addetmeyin, ülke sizi seviyor, millet sizi seviyor ama Cumhuriyet Halk Partisi; herkes oraya 'hayır' diyor" diye konuştu.

Meral Akşener, çiftçi Kemal Öncel’i dinledikten sonra teşekkür ederek, esnaf gezisine devam etti. (İHA)

