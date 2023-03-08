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Erdoğan merak edilen o detayı milletvekilleri paylaştı! O kural uygulanacak, peki listede hangi isimler var?

08.03.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin kapalı olarak yapılan grup toplantısı ile ilgili dikkat çeken kulis bilgileri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda 3 dönem kuralı ile kararını duyurduğu öğrenildi. Erdoğan toplantıda "3 dönem kuralı uygulanacak" dedi. AK Parti’deki kritik isimlerin de 3 dönem kuralına takıldığı ortaya çıkarken son sözü Erdoğan’ın söyleyeceği açıklandı.

Erdoğan merak edilen o detayı milletvekilleri paylaştı! O kural uygulanacak, peki listede hangi isimler var?

AK Parti önceki gün depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirmek için TBMM’de kapalı grup toplantısı düzenledi. Toplantı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili adaylıkları ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, toplantıda milletvekillerine ‘3 dönem’ kuralının uygulanacağını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın bu kuralı hatırlattığı sırada “Milletvekili listesine giremeyenlerin üzülmesini istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Aynen devam edecek" dediği iddia edildi.

Toplantıda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de AK Partili belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine sunum yaptı.

Öte yandan AK Parti’de milletvekili aday listelerinin de oluşturulma çalışmalarına da hız kazandırıldığı öğrenilirken listelerin 8 Nisan'da netlik kazanacağı öğrenildi. AK Parti milletvekillerine bir de bu süreçle ilgili broşürler dağıtıldığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta Meclis'i feshetmesinin ardından milletvekili kesin aday listeleri 8 Nisan'da YSK'ya verilecek.

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AK PARTİ’DE KİMLER 3 DÖNEM KURALINA TAKILIYOR?

AK Parti'de 65 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Kurala takılan isimlerin başında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, MKYK üyesi Öznur Çalık, Yalçın Akdoğan, Yılmaz Tunç ve Cevdet Yılmaz geliyor.

“3 DÖNEM KURALINDA TAKDİR ERDOĞAN’IN”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde 3 dönem kuralı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum. Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin" ifadelerini kullanmıştı.

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Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan aday ak parti

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