Erdoğan - Nazarbayev ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Uluslararası problemlerle ilgili Astana ile Ankara birbiriyle açık fikir teatisinde bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Stratejik İşbirliği Konseyi Üçüncü Oturumunda iki taraflı etkinliklerin değerlendirildiğini belirterek, "Bunun sonuçları olarak iki ülke arasındaki iş birliği artacak diye inanıyorum. Kazak-Türk siyasi diyaloğu da gelişmekte. Bu anlamda farklı ziyaretler yaparak daha sık görüşmemiz gerekiyor." dedi.

Bölgesel ve küresel konularda Türkiye ve Kazakistan'ın aynı görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Nazarbayev, "Ortak tarih ve manevi zenginliklerimize dayanan iş birliğimiz devam etmekte." şeklinde konuştu.

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor." dedi.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Zirvesi'nde birçok konunun değerlendirildiğini kaydeden Nazarbayev, "Şu anda Türk dili konuşan ülkeler kendi içindeki meseleleri çözerek bizimle beraber çalışmaya hazır olmaları, bizler için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

"Bizim başlıca amacımız iki ülke arasındaki iş birliğini genişletmek." diyen Nazarbayev, ticari, ekonomik ve yatırım konularında görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'da Türklerin de sermayedar olduğu bin 800'den fazla işletmenin bulunduğuna dikkati çekti.

- Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek

İkili ticaret hacminin geçen yıl 1,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Nazarbayev, "Yakın zamanda ticaret hacmimizi 5 milyara yükseltip daha sonra 10 milyar dolara yükseltmek için önümüze bir amaç koyduk. Hükümetlerimiz bu doğrultuda çalışacak." dedi.

Nazarbayev, geçen yıl "Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı"nın 2017-2020 yıllarına yönelik Eylem Planına imza attıklarını hatırlatarak, bu program çerçevesinde 24 yatırım projesinin gerçekleştiğini kaydetti. Nazarbayev, "Bunların toplam hacmi 800 milyon doları oluşturuyor." dedi.