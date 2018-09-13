HABER

Erdoğan - Nazarbayev ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor" - "Yakın zamanda ticaret hacmimizi 5 milyara yükseltip daha sonra 10 milyar dolara yükseltmek için önümüze bir amaç koyduk" - "Ziyaretim çerçevesinde 2 milyar dolarlık karşılıklı projelere imza attık"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, "Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor." dedi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor." dedi.

Bölgesel ve küresel konularda Türkiye ve Kazakistan'ın aynı görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Nazarbayev, "Ortak tarih ve manevi zenginliklerimize dayanan iş birliğimiz devam etmekte." şeklinde konuştu.

Nazarbayev, Stratejik İşbirliği Konseyi Üçüncü Oturumunda iki taraflı etkinliklerin değerlendirildiğini belirterek, "Bunun sonuçları olarak iki ülke arasındaki iş birliği artacak diye inanıyorum. Kazak-Türk siyasi diyaloğu da gelişmekte. Bu anlamda farklı ziyaretler yaparak daha sık görüşmemiz gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Uluslararası problemlerle ilgili Astana ile Ankara birbiriyle açık fikir teatisinde bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Zirvesi'nde birçok konunun değerlendirildiğini kaydeden Nazarbayev, "Şu anda Türk dili konuşan ülkeler kendi içindeki meseleleri çözerek bizimle beraber çalışmaya hazır olmaları, bizler için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

"Bizim başlıca amacımız iki ülke arasındaki iş birliğini genişletmek." diyen Nazarbayev, ticari, ekonomik ve yatırım konularında görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'da Türklerin de sermayedar olduğu bin 800'den fazla işletmenin bulunduğuna dikkati çekti.

- Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek

İkili ticaret hacminin geçen yıl 1,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Nazarbayev, "Yakın zamanda ticaret hacmimizi 5 milyara yükseltip daha sonra 10 milyar dolara yükseltmek için önümüze bir amaç koyduk. Hükümetlerimiz bu doğrultuda çalışacak." dedi.

Nazarbayev, geçen yıl "Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı"nın 2017-2020 yıllarına yönelik Eylem Planına imza attıklarını hatırlatarak, bu program çerçevesinde 24 yatırım projesinin gerçekleştiğini kaydetti. Nazarbayev, "Bunların toplam hacmi 800 milyon doları oluşturuyor." dedi.

Ziyareti kapsamında Türk firmalarının başkanlarıyla da görüştüklerini belirten Nazarbayev, iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularını değerlendirdiklerini söyledi.

- "2 milyar dolarlık karşılıklı projelere imza attık"

Nazarbayev, "Ziyaretim çerçevesinde 2 milyar dolarlık karşılıklı projelere imza attık. Bunları artık hayata geçirmek için çaba sarf etmemiz gerekir." dedi.

Kazakistan ve Türkiye'nin İpek Yolundaki ülkeler olduğuna işaret eden Nazarbayev, "Türk yatırımcıları Bakü-Tiflis-Kars'ın devamı olan Aktau ve Kurık limanlarının lojistik hatlarını kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Nazarbayev, bu limanların açılışıyla ikili iletişimi sağlayacak yeni bir koridor açıldığını vurguladı.

Görüşmelerde askeri, teknik, tarım, turizm, kültür, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliklerinin de değerlendirildiğini belirten Nazarbayev, "Bu iş birliğimizi daha da geliştirmeye hazırız. Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmemiz için tüm potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Kazakistan'ın ilk bağımsızlık yıllarından bugüne Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyleyen Nazarbayev, bağımsızlıklarından sonra kendilerini ilk destekleyen cumhurbaşkanının kendisini telefonla arayarak tebrik eden Turgut Özal olduğunu sözlerini ekledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemişPKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Foça'ya Tarık Dursun K. heykeliFoça'ya Tarık Dursun K. heykeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazakistan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul ortak basın toplantısı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.