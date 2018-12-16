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Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2018 08:29 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 'Harekatın perde arkasında neler var?' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat için söylediği 'Birkaç gün içinde başlayacak' sözleri için 'Alışılagelmiş bir açıklama değil' ifadelerini kullandı. Öztürk, bu açıklamanın ne anlama geldiğini yazdı.

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör oluşumlarına yönelik yeni harekat açıklamasının ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Bugünkü yazısında Erdoğan'ın harekata ilişkin sözlerini kaleme alan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 'Bu alışılagelmiş bir açıklama değil' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın birkaç gün içinde harekatın başlayacağını duyurmasını eleştiren ve 'Teröristlerin önlem almalarından başka işe yaramaz' diyen Öztürk, bu açıklamanın ne anlama geldiğini Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi eski Şube Müdür emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'ın sözleri ile aktardı:

ABD askerleriyle karşılaşmamak adına gerekli önlemleri almalarına fırsat tanındı.

ABD'ye, diplomatik yolların açık olduğu bir kez daha duyuruldu.

Harekatın uluslararası meşruiyetinin daha fazla pekiştirilmesi için açıklama yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Saygı Öztürk Suriye

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