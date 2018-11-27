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Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. 5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "MGK'da önemli kararlar alacağız" demişti.

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu, Beştepe'deki Külliye'de toplandı. MGK'nın gündeminde, Suriye'deki gelişmeler, Münbiç mutabakatı gibi konular yer aldı.

5 saat süren MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisi yayınlandı.

MGK BİLDİRİSİ

Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

İşte bildiride yer alan ifadeler:

FIRAT'IN DOĞUSU VURGUSU

Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

(Suriye'de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.

Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

"ANAYASA KOMİTESİ BİR AN ÖNCE OLUŞTURULMALI"

Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur.

PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda MGK'ya ilişkin, "Çok önemli kararlar alacağız" demişti.

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MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MGK toplantısı

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
başkanım sogan sogan dediniz o kadar gündemde kaldı halen inmedi tuvalet kagıdı zeytinyagı zeytin peynir domatez dogalgaz saymakla bitmiyo ne zaman düşcek bunlar onlardan bahsederseniz sevinirimm...?
Milli Güvenlik mi yoksa dış güçlerin kararlarının bu millete giydirilmesi yedirilmesi bu milletin hayatı ile gençliği ile oynanması geleceği ile satılması Devleti milleti varlıklara deniz hava Kara bütün Denizli Devlet kamu mallarının satılması izleyin Beyler izleyin
fıratın doğusuna operasyon kararı alınmadığı sürece önemli karar marar anlamam
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