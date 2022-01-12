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Erdoğan talimat verdi, HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde

12.01.2022 05:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKP, PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından hakkında hızla dokunulmazlık fezlekesi düzenlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Güzel hakkındaki fezlekenin, öncelikle TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması talimatı verdi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Erdoğan talimat verdi, HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından hakkında hızla dokunulmazlık fezlekesi düzenlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Güzel hakkındaki fezlekenin, öncelikle TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması talimatı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

Güzel hakkındaki Meclis'te bulunan diğer dokunulmazlık dosyalarının da öne çekilmesi gündemde.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen Volkan Bora'yla birlikte görüntüleri kamuoyuna yansımıştı.

Güzel ise Bora'nın "sözlüsü" olduğunu, fotoğrafın da "çözüm sürecinde çekildiğini" söylemişti.

Fotoğrafın çekildiği dönemde hiçbir siyasi parti ile ilişkisinin olmadığını, Bora'nın üzerinden çıkan fotoğrafla ilgili de hakkında şimdiye kadar bir soruşturma açılmadığını belirten Güzel, 5 yıl önce ele geçtiğini tahmin ettiği fotoğrafların kendisine yönelik "kumpas" amaçlı kullanıldığını savunmuştu.

Erdoğan talimat verdi: Böyle bir olaya eyvallah demeyiz

Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan AKP MYK'da da Güzel hakkında fezleke hazırlanması ele alındı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bir milletvekilinin "PKK'lı bir teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına eyvallah diyemeyeceklerini" belirterek, Güzel hakkındaki dokunulmazlık fezlekesinin ayrılarak öncelikle karma komisyon gündemine alınmasını istedi.

Erdoğan'ın, "Bu fotoğraflar milletin vicdanını yaralamıştır. Meclis çatısı altında bir milletvekilinin geçmişte de olsa bir teröristle fotoğraflarının olması kabul edilemez. Parti olarak, bu kişinin dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmasının önünü açacağız" dediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Güzel'e tepki göstererek, "Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf, derhal temin ve tekemmül etmelidir" demişti.

Formül aranıyor: '**Tek dosya gelmez**'

AKP, Güzel hakkındaki fezlekenin Meclis'e ulaşmasının ardından, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun toplanarak hızla dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmesi çağrısı yapmayı planlıyor.

Güzel hakkında daha önce Meclis'e sevk edilen 33 fezleke bulunduğu, bunların tümünün komisyon gündemine alınıp alınmayacağı tartışılıyor. Ancak tüm dosyaların gündeme alınması halinde ayrı ayrı hazırlık komisyonları kurulması gerekecek ve bunun da süreci uzatabileceği ifade ediliyor.

AKP ve MHP yöneticileri, sadece Güzel'in fezlekesinin öne alınmasının doğru olmayacağı, benzer suçlarla ilgili hakkında fezleke olan milletvekillerinin dosyalarının da karma komisyona getirilmesi seçeneği üzerinde duruyor.

"Terör örgütü üyeliği" ya da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da ifade ettiği "anayasal düzene karşı suçlala" ilgili dosyaların komisyon gündemine alınması seçeneği değerlendiriliyor. Ancak Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının büyük bölümü HDP'lilere ait ve çoğu da "terör, anayasal düzene karşı suç işleme" iddiasını içeriyor.

Dosyaların komisyon ve genel kurulda görüşülmesi de uzun bir süreç gerektiriyor.

AKP kaynakları, dosyaların hepsinin birden gündeme alınmasına gerek olmadığını, önemli olanın bu konuda irade ortaya koymak olduğunu belirterek, "Öncelik sırasına göre bu dosyalar komisyonda görüşülmeye başlar, bittikçe diğerleri ele alınır, Güzel'in fezlekesi de bu çerçevede öncelikle görülüp dokunulmazlığı kaldırılabilir" diyor.

HDP ihtimal vermiyor

HDP ise Güzel'in milletvekili olmadan önce fotoğraflara yansıyan görüşmeleri yaptığını, ayrıca çatışmalı bir dönemde değil, "çözüm süreci"nde bu görüşmelerin yapıldığı açıklamasını anımsatıyor.

Güzel'in sözlüsü olduğu için bu görüşmeyi yaptığı açıklamasına dikkat çeken HDP kaynakları, bu fotoğrafın zaten uzunca süredir devletin elinde olduğununun anlaşıldığını ancak şimdiye kadar hiçbir soruşturma açılmadığına işaret ediyor.

Parti hakkındaki kapatma davasına malzeme yapmak için de bu fotoğrafların sızdırılmış olabileceği yorumu yapılan HDP'de, sadece bu suçlama nedeniyle Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına "hukuken" ihtimal verilmiyor ancak iktidarın foroğrafları "siyaseten" kullanabileceği yorumu yapılıyor.

Süreç nasıl işliyor?

TBMM'ye gelen dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk ediliyor ve halen 1400 dolayında dokunulmazlık fezlekesi komisyonda bekliyor.

Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor. Bu çerçevede sadece Semra Güzel'in dosyası öne çekilebileceği gibi, birden fazla dosya da gündeme alınabilir.

Bir veya birden fazla dosyanın gündeme alınması halinde Karma Komisyon bünyesinde bir "Hazırlık Komisyonu" kurulacak ve bu komisyon 1 ayda dosyayı karara bağlayacak.

Karma Komisyon da gelen kararı en geç 1 ay içinde sonuçlandırmak durumunda.

Komisyon'un dokulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar verilecek.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapma hakkı bulunuyor.

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