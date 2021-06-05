Erdoğan: Talimat verdim, denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Marmara Denizi'nde 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj sorununa değindi.

Deniz salyası sorunlarının kaynağının "arıtılmadan denizlere bırakılan atık sular" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. 'İBB niye bunu yapmıyor? İzmir niye yapmıyor?' demeyeceğiz. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

"Benim korkum bu Karadeniz'e yayılır, bir de Karadeniz'den Marmara'ya bunun girdisi olursa bela büyüktür" diyen Erdoğan, gecikmeden adım atılması gerektiğini kaydetti.

İklim değişikliği sebebiyle deniz suyu sıcaklığındaki artışın da müsilajda önemli bir payı olduğunu söyleyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 noktasında denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Marmara Denizi'ni saran ve çevresel kaygılara neden olan müsilajla ilgili "acil eylem planı hazırladıklarını" ve atılacak adımları Pazar günü paylaşacaklarını söylemişti.