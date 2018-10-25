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'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

AK Parti Bismil ilçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Celal Göger, Diyarbakır'da AK Parti yemeğine katılan Erdoğan'a akıllı telefon, gözlük ve yüzük hediye etti. 'Diyarbakırlı mucit' olarak tanınan Göger, "Hediye ettiğim yüzük, tansiyon ve nabız ölçmeye yarıyor" diye konuştu

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Göger, hafta sonu Diyarbakır'da, partisinin bir otelde verdiği yemekte, milletvekili Mehdi Eker aracılığıyla Erdoğan ile görüştü. Aynı zamanda 'Diyarbakırlı Mucit' olarak tanınan Celal Göger, Erdoğan'a akıllı telefon, gözlük ve yüzük hediye etti.

'ERDOĞAN ÇOK MEMNUN OLDU'

Göger, Cumhurbaşkanına gençlerin mevcut inovasyon projelerini daha da geliştermeleri için icat ettiği cihazları verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız hediyeleri alıp inceleyince çok memnun oldu. Gözlüğe baktı ve telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı. Bismil teşkilatından birinin ilim, bilim ve teknoloji ile ilgilenmesinin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği cep telefonunun ekranının siyah ve beyaz olduğunu, telefona yazılan mesajları, eşleşen gözlük olmadan kimsenin okuyamadığını söyleyen Celal Göger, "Ancak eşleşen gözlük ile mesaj yazılıp okunabiliyor. Hediye ettiğim yüzük ise tansiyon ve nabız ölçmeye yarıyor" dedi

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır AK Parti bismil ilçe başkan yardımcısı celal göger

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