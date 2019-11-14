Erdoğan-Trump ortak basın toplantısı

WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendisine gönderilen mektupları bugün Trump'a tekrar takdim ettiğini belirterek, "Ferhat Abdi Şahin denilen teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki Hristiyan'ları koruyacağına dair güvence verip veremeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da bizim özel gayretimiz, çalışmamız var. Gerek Suriye tarafında kalan ve ibadethaneleri bile yıkılmış durumda olanların biz ibadethanelerini de yeniden restore etmek suretiyle o insanların kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını da onlara biz hazırlamış vaziyetteyiz. Şu anda Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar zaten onlar, herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ama Suriye tarafında kalanlarla ilgili de onların oradaki imkanlarını mümkün olduğunca daha özel bir şartta hallediyoruz. Onlara da yiyecek, giyecek, ilaç vesaire, onları da götürüyoruz." şeklinde konuştu.

Görüşmede Türkiye ABD ilişkileri adına FETÖ konusunda bir gelişme olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık Erdoğan, şunları kaydetti: "Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de kendilerine takdim ettik. Bu belgeler ışığında da Feto bizim için bir terörist başıdır. Zira bizim 251 vatandaşımız şehit olmuştur, devlete bir darbe yapılmıştır. 2 bin 193 vatandaşımız gazi olmuştur. Bütün bu olayların faili olan bir insanın Amerika'da 400 dönüm bir arazide yaşayarak, oradan dünyadaki diğer yerleri idare etmesi gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Şimdi seyahatimizde belgeler falan ayrıca getirdik. Bu belgeleri de kendilerine takdim edeceğiz. Temenni ederim bu belgeler ışığında herhalde bizden nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak onlar da bu teröristi bize verirler." - "Mektupları Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim" ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektuba yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Tabii bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim ve özellikle de Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım ve Ferhat Abdi Şahin denilen yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve şu anda cezaevinde olan Apo'nun da 'manevi oğlum' dediği bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tabii Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı şekilde tabii bu şahıs Rusya tarafından da yine bu şekilde karşılanmıştır. Bunları anlamakta dünyadaki terörizmle mücadelede zora giriyoruz.