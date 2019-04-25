Erdoğan ve Kılıçdaroğlu saldırının ardından ilk kez bir araya geldi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, götürüldüğü evden 1.5 saat sonra çıkartılmıştı.
SALDIRININ ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi.