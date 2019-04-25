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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu saldırının ardından ilk kez bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Devletin zirvesi AYM'nin kuruluş yıl dönümü töreninde buluştu. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılıyor. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tören öncesi tokalaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, götürüldüğü evden 1.5 saat sonra çıkartılmıştı.

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SALDIRININ ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi.

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

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