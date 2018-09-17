Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu.

ŞÜPHELİLER ABD VE İSRAİL

Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğunu, ABD yada İsrail tarafından yapıldığı yönünde iddiada bulundu. Patlamaların yaşandığı bölgelerde ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

Suriye rejimi hava savunma sistemleri ve Rus hava savunma sistemleri Lazkiye üzerinde tanımlanamayan cisimleri vurmaya çalışıyorlar. Rus S-400'leri de aktif edildi. Hedeflerin Akdeniz üzerinden geldiği söyleniyor.

ŞAM ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

Şam Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Deniz yönünden gelen ve Lazkiye’de bir teknoloji tesisini hedef alan roketlerin kaynağı bilinmiyor" denildi.

