Erdoğan ve Trump ABD'li senatörlerle bir araya geldi

WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Oval Ofis'te bazı senatörlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, görüşmelerde Türkiye'nin stratejik ortağı ABD ile ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele alma fırsatı bulduklarına değinerek, "100 milyar dolarlık bir hedefe kilitlenmiş durumdayız." diye konuştu.

NATO'daki stratejik ortaklığa da değinen Erdoğan, bu yılın aralık ayında Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin önemine işaret etti.

Erdoğan, "NATO'da malum Türkiye de ilk 5'in içinde edimlerini yerine getiren bir ülke. Bu noktada ABD ile durumumuz tartışılmaz. İnanıyorum ki Londra Zirvesi çok çok hareketli olacak." ifadesini kullandı.

Bir Senatörün sorusu üzerine Erdoğan, "Kürtler benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en çok Kürtün yaşadığı yer benim ülkemdir. Şu anda Parlamentoda partimin 50 kadar Kürt milletvekili var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi manada siyasi parti yapılanmasını en geniş anlamda yapan benim partimdir." diye konuştu.