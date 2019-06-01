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Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 02:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Esenler'de her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 bin hatim 100 bin dua" programına katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım.

Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Esenler'de her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 bin hatim 100 bin dua" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu" dedi. "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir. Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor. Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz. (Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."
(FOTOĞRAFLI)

Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(1)

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