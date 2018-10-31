Eren Erdem'in yargılandığı dava

Karşı gazetesinde yayımlanmış bazı yazılarını okuyan Erdem, "Cemaatin AK Parti'den daha tehlikeli olduğunu yazmışım. İnsanlar AKP'yi dahi arayacak hale gelecek diye yazmışım. Esasında ben devletimizden bir madalya bekliyordum. Madalya beklerken kendimi cezaevinde buldum. Ben 15 Temmuz darbe girişimini 5 yıl önce haber verdim. Postmodern darbe yaklaşıyor diye bir makale yayımladım." dedi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına, tutuklu sanık Eren Erdem'in savunmasıyla devam ediliyor.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandığını ve tutukluluğa itirazının ret gerekçesi olarak "15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması" yazıldığını öne süren Erdem, "Ben siyasi tutukluyum. Tutuklanacağımı biliyordum. Beni utandıran şey, FETÖ’den tutuklanmamdır. Beni bir tarikata bağlı olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatından tutuklasalarmış. Oranın mürit yapısı bana daha uygundu." diye konuştu.

İddianamede kapatılan Cihan Haber Ajansı'na giderek gizli görüşmeler yaptığının öne sürüldüğünü ifade eden Erdem, bu görüşmelere ilişkin video, HTS kayıtlarının bulunmadığını kaydetti. Gizli tanık beyanlarından yola çıkılarak böyle iddialarda bulunulduğunu dile getiren Erdem, bu iddiaları yalanladı.

Sanık Erdem, iddianamenin tamamen gizli tanık ifadeleri üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Gizli tanık benim gazeteden 4 bin lira maaş aldığımı söylemiş. Yaşantıma yetmeyecek bir para olduğunu belirtmiş, gerisini FETÖ'nün bana verdiğini söylemiş. Gizli tanık bir vergi kaçakçısıydı. Ben 12 bin 500 lira maaş alıyordum. 4 bin lirasını banka üzerinden, geri kalanını elden alıyordum. Çift sözleşme yaptık. Birçok sektörde bu usul uygulanıyordu." ifadelerini kullandı.