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Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı! Usta MHP'den ihraç edilmişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

2018'e kadar MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı! Usta MHP'den ihraç edilmişti

Eski MHP'li Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı. Usta'nın rozetini Meral Akşener taktı. Akşener yaptığı açıklamada, "Cesurlar ailesine katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. 2015 seçimlerinde Bahçeli’nin ekonomi programı lansmanı yaptığı gün tanımıştım. Epey ihraç edilmiş insan buradayız" dedi.

ERHAN USTA: GÖNLÜM HUZURLU, KALBİM RAHAT

Usta ise yaptığı açıklamada, "Israrlı davet üzerine bu cesurlar, iyiler hareketine katılıyorum. Ülkülerimden taviz vermeden hareket edeceğim bir yer olarak gördüğüm için geldim. Ülke için güzel hizmetler yapılabileceğine inanıyorum. Gönlüm huzurlu, kalbim rahat. Davete teşekkür ediyorum" dedi.

ERHAN USTA KİMDİR?

erhan usta

Usta, 17 Temmuz 1966 tarihinde Samsun Havza'da dünyaya geldi. Ekonomist ve planlama uzmanı olan siyaset adamı,ilk ve orta öğrenimini Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak lisans eğitimi aldı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam ediyor.Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başladı, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle uzman oldu. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü. Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim gibi başlıklar, Erhan Usta'nın çalıştığı alanlardır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilen Usta, iki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev aldı, Ocak 2019'dan itibaren bağımsız olarak Samsun Milletvekilliğini yürütüyor.Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır. 9 Eylül 2020 tarihinde ise düzenlenen törenle İYİ Parti kadrosuna katıldı.

ERHAN USTA NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti'nin 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifinin Meclis gündemine alınması teklifine destek vermişti. Bu desteğinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup Başkanvekilliğinden alınan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Alınan karar neticesinde, "MHP Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan Usta'nın MHP Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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