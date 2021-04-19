Erhan Usta kimdir? Erhan Usta kaç yaşında? Erhan Usta mesleği ne?

Erhan Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra ABD Northeastern Üniversitesi’nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesinde tamamladı. Erhan Usta, halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine getirilmiştir.

Erhan Usta, Nihan Usta ile evlenmiş ve 3 çocuk babasıdır.



