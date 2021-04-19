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Erhan Usta kimdir? Erhan Usta kaç yaşında? Erhan Usta mesleği ne?

19.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah FOX ekranlarında izleyici ile buluşan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Erhan Usta, ekonomi ile ilgili düşüncelerini vatandaşlar ile paylaştı. Ekonominin pandemiden önce de kötü olduğunu ve pandemi ile beraber bu durumun ileri bir seviyeye taşındığını söyledi. Erhan Usta, ekonomiye güvenin şu an Türkiye’de çok düşük olduğunu belirtirken, sistemde yapılan yanlışlıklardan da bahsetti.

Erhan Usta kimdir? Erhan Usta kaç yaşında? Erhan Usta mesleği ne?

Erhan Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra ABD Northeastern Üniversitesi’nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesinde tamamladı. Erhan Usta, halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

emrah usta

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta 17 Temmuz 1966 yılında Samsun’da doğdu.

İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

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Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

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9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine getirilmiştir.

Erhan Usta, Nihan Usta ile evlenmiş ve 3 çocuk babasıdır.


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ismail küçükkaya FOX MHP İYİ Parti

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