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Kestane çimlendirme nasıl yapılır, hangi ayda çimlendirilir? Kestane kaç günde çimlenir, toprağa nasıl gömülür?

12.03.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kestane, kış mevsiminde sıklıkla tercih edilen ve çok sevilen bir besindir. Kestane içeriği açısından oldukça fazla vitamin ve mineral içermektedir. Kestane çok farklı çeşitlerde tüketilebilir. Soba üzerinde pişirilen kestane herkese ayrı bir keyif verirken kavrulabilir, kaynatılabilir ve ya kestane şekeri yapılarak tüketilebilir. Ülkemizde yetiştirilen ağaçlardan olan kestane ağacı, evde de yetiştirilebilir. Kestane çimlendirme nasıl yapılır?

Kestane çimlendirme nasıl yapılır, hangi ayda çimlendirilir? Kestane kaç günde çimlenir, toprağa nasıl gömülür?

Genel olarak herkes tarafından sevilen bir besin olan kestane, dikenli ağaç grubundandır. Kestane içeriğinde bol miktarda lif barındırır. Kestane hem besin değeri yüksek hem de lezzetli bir ürün olduğu için yaygın olarak yetiştirilir. Uygun şartlar sağlandığı zaman ev ortamında da kestane yetiştirilebilir. Kestane ağaçları genel olarak yüksek yerlerde ve daha soğuk iklimlerde yetişmektedir. Kestane yetiştirebilmek için önemli nokta kestaneyi doğru çimlendirmektir. Çimlendirme aşaması doğru yapılıp uygun şartlar sağlandığında kestane yetiştirmek basit bir işlemdir.

Kestane çimlendirme nasıl olur?

Kestane yetiştirebilmek için öncelikli olarak kestane çimlendirme işleminin doğru yapılması gerekir. Kestane çimlendirme işlemi için takip edilmesi gereken hususlar vardır. Kolay çimlenebilen bazı kestane türleri için çimlendirme işlemi, tohumu karanlıkta bekleterek gerçekleşebilir. Kapalı bir torbanın içine konulan ve karanlıkta bekletilen tohum nemli hale gelerek çimlendirilmesi sağlanır. Bu şekilde tahminen bir ay civarında bekletilir. Filizlenme başladıktan sonra aydınlık ve güneş gören bir yere alınmalıdır. Kestane tohumunu çimlendirmek için kullanılan bir başka yöntem de bulunmaktadır. Kestane tohumları ağzı kapalı olarak bir poşetin içine konulur. Bu şekilde buzdolabında üç ay kadar bekletilir. Bu süre içerisinde tohumlar kendi kendine nemi sağlayıp filizlenmeyi başlatacaktır.

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Kestane kaç günde çimlenir?

Kestane ağaçları soğuk havaya dayanıklı bir bitkidir. Ev ortamında da yetiştirilebilen bir bitkidir. Önemli olan nokta elde edilen kestane tohumunun doğru bir şekilde çimlendirilmesi ve sonrasında filizlenmesidir. Kestane tohumunu çimlendirebilmek için soğuklama yöntemi ile ya da karanlıkta bekleterek çimledirebiliriz. Bu süre en az bir ay kadar olmalıdır. Soğukta bekletme yöntemi ile üç ay kadar bir süre bekletmek gerekebilir. Doğru zamanda çimlendirilen kestaneler birkaç ay gibi bir sürede filizlenebilir. Filizlenme işlemi gerçekleşen kestane tohumunun doğru şekilde ekilmesi ve yeteri kadar nemli tutulması önemlidir.

Kestane ağacı suyu sever mi?

Kestane ağacı çok sıra dışı beklentileri olan bir bitki değildir. Soğuğa dayanıklı ve uygun koşullar sağlandığında kolay yetiştirilebilen bir ağaçtır. Doğru şekilde filizlenen ve toprağa ekilen kestane tohumu düzenli bir bakıma ihtiyaç duyar. Kestane filizinin ekildiği toprağın doğru bir şekilde gübrelenmesi ve iyi bir şekilde sulanması önemli hususlardır. Kestane ağacı düzenli olarak sulanmalı ve toprağı nemli tutulmalıdır. Suyu seven bu bitki düzenli sulanmadığı takdirde kuruyacaktır. Toprağa ekildikten sonra kestane ağacı düzgün güneş alan bir yerde olmalı ve düzenli bir şekilde sulanmalıdır.

Kestane hangi ayda çimlendirilir?

Kestane ağacı soğuğa karşı dayanıklıdır. Kestane ekilmesi için doğru zamana denk getirmek önemlidir. Kestane tohumunu çimlendirmek için en doğru zaman aralık ayı ile nisan ayı arasındaki dönemdir. Bu aylarda tohumları çimlendirip ağacın dikimi gerçekleştirilir. Ağacın dikimi için en uygun zaman ise ağaçların yapraklarını döktüğü mevsimdir. Evde kestane yetiştirmek isteyen kişiler de bu bilgiler ışığında ekim yaparlarsa maksimum üç sene gibi bir süreçte meyve almaya başlayabilirler.

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Kestane toprağa nasıl gömülür?

Kestane toprağa gömme işlemi eski dönemlerden beri uygulanmaktadır. Bu yöntem kestane saklamak isteyen kişilerin uyguladığı bir yöntemdir. Serin ve nemli olan toprakta kestane saklamak mümkündür. Bu yöntem ile meyve ve sebzeler çok daha dayanıklı olur. Nemli ve serin topraktaki ürünlerin bozulması önlenir. Kestane gömme işleminde kestaneler bir kaba koyularak hava almaması sağlanır ve toprağa gömülür. Bir çuvala konularak da bu yöntem uygulanabilir. Altı ay gibi bir süre bu şekilde saklamak mümkündür.


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