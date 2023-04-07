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Zeytin çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, kaç günde çimlenir? Zeytin çekirdeği nasıl değerlendirilir?

03.03.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin, ülkemizde yaygın olarak yetişen bitkiler arasında yer alır. Sofralarda sıklıkla tüketilen zeytini, hazır şekilde almak veya ev ortamında yetiştirmek mümkündür. Zeytin bitkisi yoğun güneş ışığını sevmesi sebebiyle ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıklıkla yetiştirilir. Bölgelerdeki birçok kişinin temel geçim kaynağını oluşturan zeytin, ılıman ve nemli iklimlerde kısa sürede yetişir.

Zeytin çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, kaç günde çimlenir? Zeytin çekirdeği nasıl değerlendirilir?

Zeytin çekirdeği çimlendirme işleminin yapılması için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Uzun ömürlü bitki türü olan zeytini ev ortamında saksılarda yetiştirmek oldukça kolaydır. Saksıların çok küçük olmaması, bitki gelişimi için önemlidir. Ancak bitkinin gelişimi ve bakımı için sabırlı olmak gerekir. İşlenmemiş zeytin çekirdeklerini çimlendirme yöntemiyle, özel olarak bakımını sağlayarak yetiştirebilir, balkon veya teras ortamında ağacın büyümesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ev ortamında yetiştirilen zeytinleri, lezzetli tarifler oluşturmak için kullanmak mümkündür.

Zeytin çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?

Zeytin çekirdeğinden üretim fidesi elde etmek oldukça kolaydır. İşlenmemiş zeytin çekirdeklerini çıkararak, ekim öncesi yaklaşık 4-6 saat arası temiz su içinde bekletmek gerekir. Daha sonra hazır hale gelen çekirdeklerin saksı içine eklenerek kök salması beklenir. Saksı içine eklediğiniz zeytin çekirdeklerinin gevşek toprak içinde yer alması, çimlenme ve köklerin tutunma performansının artmasında etkilidir. Saksıların ise balkon ortamında güneş ışığının geldiği alanlarda sabit şekilde bırakılması önemlidir.

Zeytin çekirdeği kaç günde çimlenir?

Buzdolabında bekletilen ve nemli kapalı kap içinde tutulan çekirdekler, yaklaşık 1-2 hafta içinde çimlenir. Çimlenme sonrası oluşan kök bölümleri saksıya eklenir ve toprağa tutunur. Daha sonra bitki gelişimi başlar. Ekim öncesi suda bekletilen ve yüzeye çıkan bozulmuş çekirdeklerin ise kullanılmaması gerekir. Zeytin çekirdeklerinin ekildiği saksıların balkon veya cam önlerinde muhafaza edilmesi de bitkilerin kısa sürede büyümesi için önemlidir. Soğuk ortamda kalan ve sert iklim koşullarına maruz bırakılan zeytin fidelerinde ise gelişim durur ve bitki çürümeye başlar.

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Zeytin çekirdeği nasıl değerlendirilir?

Zeytin çekirdeklerini birçok alanda kullanmak mümkündür. Besleyici zeytinleri tükettikten sonra artan çekirdekleri değerlendirebilir, ev ortamında organik tarım yapabilirsiniz. Zeytin çekirdeğinin kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanır:

  • Zeytin çekirdeklerini çimlendirerek yeni mahsul elde etmek mümkündür.
  • Bitkisel tedavilerde farklı kürler içine eklenebilir.
  • Organik tarıma imkân tanır.
  • Sıkıştırma yöntemiyle üretilerek, şömine odunu olarak kullanılır.
  • Kurutulan ve özel olarak işlenen çekirdeklerden, süs eşyası yapılabilir.

Zeytin çekirdeği ekilir mi?

Yetiştiricilik yapılması planlanan arazi veya ev ortamının uygun iklim koşullarında olması sayesinde zeytin çekirdekleri ekilebilir. Ekilen çekirdeklerin düzenli aralıklarla sulanması ve toprağının nemli tutulması sayesinde kısa sürede zeytin bitkisi yetiştirmek mümkündür. Ayrıca saksı veya fidelerin de güneş ışığı almasına dikkat etmek önemlidir. Zeytin ağaçlarının gelişiminin yüksek performanslı olması için bitkilerin düzenli aralıklarla bakımının yapılması gerekir.

Bazı dönemler zeytin fidelerinde böceklenme oluşabilir. Bu gibi durumlarda fide yapraklarını ve saksıyı doğal sabunlu su ile silmek, böceklerin kısa sürede kaybolmasında etkili olabilir. Böceklenme durumu, zeytin fidesi verimini ve gelişimini olumsuz yönde etkiler. Böceklenme görüldüğü anda bitki bakımına başlamak ve toprağı temizlemek mahsul verimini kurtarmaya yardımcı olur.

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Zeytin çekirdeği ne zaman ekilir?

Kullanılan toprağın yapısı ve bölgenin iklim şartları, zeytin çekirdeklerinin ekilme dönemi üzerinde etkilidir. Zeytin çekirdeklerinden, kaliteli mahsul elde etmek için tohumların sonbahar mevsiminde ekilmesi önerilir. Bakım aşamasında da zeytin bitkisi toprağının nemli olmasına dikkat etmek bitki gelişimine katkı sağlar. Nem seviyesi düşük ve kuru topraklarda zeytin çekirdeklerinde çimlenme veya büyüme olayı ise görülmez.

Özen ve sabır isteyen zeytin yetiştiriciliğinde bakımların periyodik olarak yapılması sayesinde tek ekim işlemi ile uzun yıllar kaliteli mahsul almak mümkündür. Bunun yanı sıra yıl içinde iki defa gübreleme yapmak ve bitki toprağını altı ayda bir havalandırmak da bitki gelişimini olumlu yönde etkiler.

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