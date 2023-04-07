HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çam tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Çam tohumu kaç günde filizlenir, saksıda kozalak yetiştirme mümkün mü?

Çam tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Çam tohumu kaç günde filizlenir, saksıda kozalak yetiştirme mümkün mü?

11.03.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde en önemli konularımızdan biri ormanları arttırmak olmalıdır. İklim değişiklikleri, yaşanan geniş çaplı orman yangınları sebebi ile ormanların önemi çok daha artmıştır. Çam ağaçları, hem görsel olarak hem de faydaları açısından çok tercih edilen bir ağaç çeşididir. Her sene yeşil kalabilmesi çam ağaçlarının en önemli özelliği olarak bilinir. Çam yetiştirme bu sebeplerden ötürü önem kazanmaktadır. Çam tohumu çimlendirme nasıl yapılır?

Çam tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Çam tohumu kaç günde filizlenir, saksıda kozalak yetiştirme mümkün mü?

Çam ağacı yetiştirilmek için sıklıkla tercih edilmektedir. Çam ağaçları her mevsim yeşil kalması ve uzun seneler varlığını sürdürebilmesi sebebi ile yetiştirilmektedir. Çam ağaçlarının bazı türleri yüz yıllarca yaşayabilmektedir. Çam ağaçları yetişebilmek için çok sıra dışı şartlar da aramaz. Her mevsime uygun ve farklı iklim koşullarında yetişebilen çam ağacı, tohumu vasıtası ile yetiştirilmektedir. Çam ağacının meyvesi olan kozalakları arasında, çam tohumları bulunur. Çam ağacının kozalakları toplanıp içerisinde bulunan fıstık benzeri tohumlar çıkartılır. Bu tohumlar toprağa ekilir ve filizlenmesi beklenir. Çam tohumlarını ağaçların civarında bulmak mümkün olduğu gibi tohum satan yerlerde bulmak da mümkündür. Her bitkide olduğu gibi çam ağacı için de uygun ortam ve koşullar sağlandığında kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Çam tohumu çimlendirme nasıl olmalıdır?

Çam tohumu yetiştirebilmek için gereken sürecin takip edilmesi gerekir. Tüm bitkiler gibi çam tohumları da ağaca dönüşebilmek için belirli bir yol izlemelidir. Çam ağaçları hem görsel olarak güzel görünür hem de uzun süre dayanıklı bir ağaçtır. Çam ağacı yetiştirmek çok karmaşık değildir. Belirli adımları izleyip çam ağacı yetiştirmek mümkündür. Öncelikli olarak yapılması gereken çam tohumuna ulaşmaktır.

Çam tohumu kozalak içinde ya da ağacın etrafında kolaylıkla bulunabilir. Tohumun üzerinde var olan reçinenin tohuma hasar vermeden çıkarılması gerekir. Tohuma ulaştıktan sonra nemli bir bezin içinde 2-3 gün civarı bekletilmelidir. Tohum bu süre içerisinde şekil değiştirmeye başlar ve normal halinden biraz daha şişkinleşir. Bu süreç sonunda tohumun çimlendirilme işlemi tamamlanır. Çimlendirilmesi tamamlanan tohum ekime hazır hale gelmiştir.

Çam tohumu kaç günde filizlenir?

Çam ağacı yetiştirmek için çam tohumunu çimlendirip toprağa ekmeye hazır hale getirmek gerekir. Çimlendirilmesi tamamlanan tohumun toprağa dikimi gerçekleştirilir. Nemli bir bez içinde şişen tohum toprağa belirli aralıklar ile dizilmelidir. Ardından üzeri ince bir toprak tabakası ile örtülen tohumlar daha sonra sulanır. Yeteri kadar nemli olan tohumlar bir süre sonra filizlenmeye başlayacaktır. Yaklaşık olarak 3-4 gün sulanan çam tohumlarının bu süreçte filizlenmesi beklenir. Çam tohumu ekerken dikkat edilmesi gereken bir husus çam ağacının soğuklama döneminin geçmesi beklenmelidir. Bu dönem geçtiğinde filizlenme süresi daha kısalır. Fidenin kısa sürede toprağa ve sıcak havaya alışması sağlanmalıdır.

İlginizi Çekebilir

Mango çekirdeği meyve verir mi?

Mango çekirdeği meyve verir mi?

 Zeytin çeşitleri nelerdir?

Zeytin çeşitleri nelerdir?

Solucan gübresinin faydaları nelerdir?

Solucan gübresinin faydaları nelerdir?

Solucan gübresi üretimi nasıl yapılır?

Solucan gübresi üretimi nasıl yapılır?

 İklim şartları ve mevsime göre ekilecek meyve ve sebzeler

İklim şartları ve mevsime göre ekilecek meyve ve sebzeler

 Su ayak izi nedir?

Su ayak izi nedir?

Kozalaktan çam ağacı yetiştirme nasıl olur?

Çam ağacı yetiştirmenin bir yolu da kozalaktan yetiştirme yöntemidir. Bu yöntem için çam ormanlarının bulunduğu yerlerde bulunan kozalaklardan faydalanılabilir. Olgun kozalaklardan faydalanarak evde çam ağacı yetiştirmek de mümkündür. Bu yöntemdeki en önemli nokta kozalağın yeterince nemli tutulmasıdır. Çam kozalağı düzenli bir şekilde sulanırsa belirli bir süre sonra filizlenme işlemi başlayacaktır.

Saksıda kozalak yetiştirme nasıl olur?

Fide şeklinde olan çam fidesi evde ve ya bahçede yetiştirilebilir. Çam ağacı uzun ömürlü olması ve bol yeşil bir ağaç olması sebebi ile sıklıkla tercih edilmektedir. Evde yetiştirmek isteyen bireyler çam kozalağından faydalanarak da saksı da çam ağacı yetiştirebilirler. Yeterince nemli olan ve filizlenen kozalak bir kısmı dışarıda kalacak şekilde saksıya dikilir. Ardından düzenli sulayıp nemli tutmaya özen göstermek gerekir. Düzenli bakım sağlandığında saksıda yetiştirilen çam ağacı sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Çam dikmek için en uygun mevsim ilkbahar mevsimidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilde araç ve halı yıkama yasağı!Bir ilde araç ve halı yıkama yasağı!
Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çektiSon ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti
Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladıAhmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
çam kozalağı çam ağacı çam fidanı

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

Rusya, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrov'dan dikkat çeken yanıt

Rusya, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrov'dan dikkat çeken yanıt

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.