Çam tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Çam tohumu kaç günde filizlenir, saksıda kozalak yetiştirme mümkün mü?

Çam ağacı yetiştirilmek için sıklıkla tercih edilmektedir. Çam ağaçları her mevsim yeşil kalması ve uzun seneler varlığını sürdürebilmesi sebebi ile yetiştirilmektedir. Çam ağaçlarının bazı türleri yüz yıllarca yaşayabilmektedir. Çam ağaçları yetişebilmek için çok sıra dışı şartlar da aramaz. Her mevsime uygun ve farklı iklim koşullarında yetişebilen çam ağacı, tohumu vasıtası ile yetiştirilmektedir. Çam ağacının meyvesi olan kozalakları arasında, çam tohumları bulunur. Çam ağacının kozalakları toplanıp içerisinde bulunan fıstık benzeri tohumlar çıkartılır. Bu tohumlar toprağa ekilir ve filizlenmesi beklenir. Çam tohumlarını ağaçların civarında bulmak mümkün olduğu gibi tohum satan yerlerde bulmak da mümkündür. Her bitkide olduğu gibi çam ağacı için de uygun ortam ve koşullar sağlandığında kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Çam tohumu çimlendirme nasıl olmalıdır?

Çam tohumu yetiştirebilmek için gereken sürecin takip edilmesi gerekir. Tüm bitkiler gibi çam tohumları da ağaca dönüşebilmek için belirli bir yol izlemelidir. Çam ağaçları hem görsel olarak güzel görünür hem de uzun süre dayanıklı bir ağaçtır. Çam ağacı yetiştirmek çok karmaşık değildir. Belirli adımları izleyip çam ağacı yetiştirmek mümkündür. Öncelikli olarak yapılması gereken çam tohumuna ulaşmaktır.

Çam tohumu kozalak içinde ya da ağacın etrafında kolaylıkla bulunabilir. Tohumun üzerinde var olan reçinenin tohuma hasar vermeden çıkarılması gerekir. Tohuma ulaştıktan sonra nemli bir bezin içinde 2-3 gün civarı bekletilmelidir. Tohum bu süre içerisinde şekil değiştirmeye başlar ve normal halinden biraz daha şişkinleşir. Bu süreç sonunda tohumun çimlendirilme işlemi tamamlanır. Çimlendirilmesi tamamlanan tohum ekime hazır hale gelmiştir.

Çam tohumu kaç günde filizlenir?

Çam ağacı yetiştirmek için çam tohumunu çimlendirip toprağa ekmeye hazır hale getirmek gerekir. Çimlendirilmesi tamamlanan tohumun toprağa dikimi gerçekleştirilir. Nemli bir bez içinde şişen tohum toprağa belirli aralıklar ile dizilmelidir. Ardından üzeri ince bir toprak tabakası ile örtülen tohumlar daha sonra sulanır. Yeteri kadar nemli olan tohumlar bir süre sonra filizlenmeye başlayacaktır. Yaklaşık olarak 3-4 gün sulanan çam tohumlarının bu süreçte filizlenmesi beklenir. Çam tohumu ekerken dikkat edilmesi gereken bir husus çam ağacının soğuklama döneminin geçmesi beklenmelidir. Bu dönem geçtiğinde filizlenme süresi daha kısalır. Fidenin kısa sürede toprağa ve sıcak havaya alışması sağlanmalıdır.

Kozalaktan çam ağacı yetiştirme nasıl olur?

Çam ağacı yetiştirmenin bir yolu da kozalaktan yetiştirme yöntemidir. Bu yöntem için çam ormanlarının bulunduğu yerlerde bulunan kozalaklardan faydalanılabilir. Olgun kozalaklardan faydalanarak evde çam ağacı yetiştirmek de mümkündür. Bu yöntemdeki en önemli nokta kozalağın yeterince nemli tutulmasıdır. Çam kozalağı düzenli bir şekilde sulanırsa belirli bir süre sonra filizlenme işlemi başlayacaktır.

Saksıda kozalak yetiştirme nasıl olur?

Fide şeklinde olan çam fidesi evde ve ya bahçede yetiştirilebilir. Çam ağacı uzun ömürlü olması ve bol yeşil bir ağaç olması sebebi ile sıklıkla tercih edilmektedir. Evde yetiştirmek isteyen bireyler çam kozalağından faydalanarak da saksı da çam ağacı yetiştirebilirler. Yeterince nemli olan ve filizlenen kozalak bir kısmı dışarıda kalacak şekilde saksıya dikilir. Ardından düzenli sulayıp nemli tutmaya özen göstermek gerekir. Düzenli bakım sağlandığında saksıda yetiştirilen çam ağacı sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Çam dikmek için en uygun mevsim ilkbahar mevsimidir.