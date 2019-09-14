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Erişebilirlik uzmanı Alonso'dan üst geçit eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kilit Uzmanı Fernando Alonso, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce 2010 yılında hizmete giren köprülü üst geçidin ilginç bir tasarım olduğunu bildirdi.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kilit Uzmanı Fernando Alonso, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce 2010 yılında hizmete giren köprülü üst geçidin ilginç bir tasarım olduğunu bildirdi. Köprünün çok uzun olduğunu belirten Alonso, kullanılabilir olmadığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin Erzurum'daki 5'inci çalıştayına katılan Fernando Alonso, kent merkezinde gördüğü eksiklikleri anlattı. Çalıştayda bir de sunum yapan Alonso, otobüs duraklarının yerleri, engelliler için yapılan rampalardaki yanlışlıkları fotoğraflarıyla gösterdi. Erzurum'a ilk geldiğinde kendisine üniversite kavşağındaki köprülü üst geçidi görmesinin istendiğini ifade eden Alonso, Erzurum'da kışların çok soğuk olduğunu biliyorum. Erişilebilirlikte bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Bu köprüde hareketleri kısıtlı olan bireyler için değişiklikler yapılması gerekir. Böylelikle burayı çok daha fazla vatandaş kullanabilir. Bu köprüde bazı yerlerde yeterli alan var ama bazı yerlerde insanların yürümesi için yeterli alan yok. Bu köprüyü ziyaret etmem söylendi. İlginç bir tasarım gördüm. Çoğu kişi için kullanılabilir köprü değil. Çok uzun mesafe boyunca devam eden eğim var, insanlar bazı durumlarda tehlikeye düşebilir. Bu köprü büyük ihtimalle şehrin önemli simgesi. Ancak erişilebilirlik açısından baktığımızda çok erişilebilir olmadığını söyleyebiliriz. Sık sık dönemeçleri var diye konuştu.
Bu uzun köprüyü kullanmak istemeyen insanların karşıya geçerken yolu tercih edeceklerini anlatan Alonso, Köprü gerçekten çok uzun. Bu köprüyü yıkmanız gerektiğini söylemiyorum. Ama yaya geçidi burada işe yarayabilir. Böylece yayalar karşıya geçerken çok fazla yürümek ve dönemeçleri geçmek zorunda kalmazlar dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, otobüs durakları ve kaldırımları uygun hale getirmek için harekete geçeceklerini bildirdi.
ÜST GEÇİDİ KULLANAN DA VAR YOLDAN GEÇEN DE
Vatandaşların büyük bir bölümü onlarca araç arasından karşıya geçmeyi tercih ederken, bir bölümü üst geçidi kullanıyor. Üst geçidi kullanan Gökhan Altun, köprünün yerinin çok doğru olduğunu ancak kullanışlı olmadığını söyledi. Köprüyü geçmek için 2-3 kat yol yüründüğünü belirten Altun, kenarları kapalı olmadığı için kış aylarında kar ve buz sebebiyle kullanımının zor olduğunu kaydetti. Altun, üst geçidi kullanmak isteyenlerin yoldan geçmeyi tercih ettiklerini bildirdi.

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