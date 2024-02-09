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  4. Erkal Sonel ve Tuğba Ekinci pavyonda! O Şimdi Asker ile kalça dansı dikkat çekti

Erkal Sonel ve Tuğba Ekinci pavyonda! O Şimdi Asker ile kalça dansı dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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Tuğba Ekinci Ankara'da bir pavyonda 'İnci Taneleri' dizisiyle ünlenen Erkal Sonel'le 'O Şimdi Asker' şarkısını söyledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının kalça dansı dikkat çekti.

Yaptığı her açıklamayla ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci İnci Taneleri dizisinde 'Gemileri Yakarım' şarkısıyla ünlenen Erkal Sonel'le pavyonda şarkı söyledi.

TUĞBA9

'O Şimdi Asker' şarkısını söyleyen Tuğba Ekinci'ye Erkal Sonel de eşlik etti. Ekinci, o anları Instagram hesabından "O Şimdi Asker mi ? Dilber mi?" notunu düşerek Sonel'i etiketledi.

SONEL

KALÇA DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Ekinci'nin kırmızı elbisesiyle kalça dansı yaptığı anlar dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TUĞBA EKİNCİ8

'İNCİ TANELERİ' DİZİYLE TANINMIŞTI

Erkal Sonel, 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber'e özel olarak uyarlanan "Gemileri Yakarım" şarkısıyla ünlenmişti.

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