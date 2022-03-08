Erkek çocukları ne zaman sünnet olmalı?

Bebeğin çok küçük olması engel değildir. Aksine, yaşı küçük bebeklerin ağrı eşiği daha yüksek olduğu için ağrıya karşı büyük çocuklara göre daha dayanıklıdırlar. Sünnet işlemindeki ağrı kesinlikle bebeklerin dayanamayacağı bir ağrı değildir. Ürolog Op. Dr. Turab Ulaşoğlu konu hakkında bilgiler verdi.

BEBEK SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Halk arasında, bebekken sünnet olanların ileride tekrar sünnet olması gerektiğine dair bir kanı vardır. Bu kesinlikle doğru değildir. Sünnet derisi, tecrübeli ellerde, uygun miktarda ve doğru şekilde kesildiyse böyle bir risk yoktur. Ancak bebeklik dönemi boyunca, kalın yağ dokularının cildi ittirmesine bağlı olarak, pipi etrafında cilt katlantısı görülür. Bu görünüm, bebek pipisi için tamamen normaldir ve çocuk büyüdükçe ailelerin alıştığı pipi şekline kavuşur.

Pipi ucunun çok dar olması durumu, yani fimozis (Bitik), sünnet işlemini zorlaştırmaz. Uyuşturma işleminden sonra pipi ucu açıldığı için bebeğe ek bir acı da vermez. Bu bebeklerde sünnet sonrasında kızarıklık ve kabuk bağlama biraz daha fazla görülür.

Ek bir hastalığı (örneğin nörolojik bozukluklar, ciddi kalp-akciğer hastalığı) olmadığı müddetçe ağlamaya bağlı olarak nefessiz kalma ve ölüm görülmez. Normal bir bebek, ağlarken çok kısa süreyle nefesini tutsa bile sonunda mutlaka nefes almaya devam edecektir.

SÜNNET ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM NASIL OLMALI?

Bebeğinizin aşıları sünnete engel bir durum teşkil etmez. Sünnetin yapıldığı gün dahi aşılar yapılabilir.

Sünnet derisinin kesilmesi cerrahi olarak yapılmaktadır.

Sünnet sonrası ağrı genellikle bir günle sınırlıdır. Dördüncü gün yara kaynamış olur. Yedinci günden itibaren kanama ve enfeksiyon gibi riskler kaybolur ve bebek günlük hayata döner.

Cerrahi yöntemle yapılan sünnette, pipinin sinirlerine zarar verme ihtimali yoktur. Bu nedenle, hangi yaşta yapılırsa yapılsın, cinsel işlev sorunlarına kesinlikle yol açmaz. Zaten sünnet işlemi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, sünnet derisinin bir şekilde kesilip vücuttan ayrılması gerekmektedir.

Bebeğe genel anestezi verilmeyeceği için, hafif gribal enfeksiyonlar sırasında sünnet yapılabilir. Ancak, çok şiddetli, yüksek ateşle seyreden grip geçiriyorsa, bebeğe ikinci bir stres yüklemek istemeyiz.

Sünnet öncesinde yapılması gereken hiçbir hazırlık bulunmuyor. Çocuğun aç kalmasına gerek yok, aileler çocuklarını yedirip gelebilirler. Ancak çocuğu sünnet sırasında uyutabilmek için en fazla 2-3 saatlik açlık isteyebiliriz. Lokal iğnesi yapıldıktan hemen sonra emzirme odamızda emzirebilirsiniz. Yedek bebek bezleriyle gelmeniz yeterli.

Sünnet sonrasında ateş olursa, birkaç gün önce kaptığı bir mikroba bağlı ateşli bir hastalık geçiriyor olabilir. Ateş devam ederse, sebebini anlamak için çocuk uzmanına gösteriniz. Bebeklerde sünnetten kaynaklanan ateş olmaz. Sünnet bölgesi enfeksiyon kapsa bile bebekte ateş yapmaz. Sadece o bölgeye sürülen antibiyotikli kremlerle rahatlıkla tedavi edebiliriz. Bize fotoğraflarını göndermeniz yeterlidir.

İdrar yaparken ağrısı, acısı olabilir. Özellikle ilk idrarı biraz sıkıntılı olacaktır. Pipinin başı yeni ortaya çıktığı için bu normaldir. Hatta bazı bebekler ağrı nedeniyle idrar yapmak istemeyebilirler. Ancak hiç idrar yapmak istemese de çok tutamaz mutlaka yapacaktır. Uzun süre idrar yapamazsa hemen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Pansuman veya özel bir yara bakımı gerekmez. Ancak her sünnetin iyileşme süreci farklı seyreder. Bu nedenle bebeğinizi diğer sünnet olmuş bebeklerle kıyaslamayınız.

Sünnetten sonraki 2. günden itibaren her gün duş aldırabilirsiniz.



