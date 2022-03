Erkekler için jean rehberi ve ortamlarda dikkat çekmenizi sağlayacak jean kombinleri

Özgür hissettiren yapısı, sağladığı konfor ve cool duruşuyla kot; en sevilen kumaş çeşitlerinden biri. Yazları tişörtlerle, kışları kazaklar ve sweatshirtlerle kolayca uyum sağlayan kot pantolonlardan, sonbahar ve ilkbahar gibi geçiş mevsimlerinde kurtarıcı olan kot ceketlere kadar birbirinden farklı jeanlerle karşınızdayız. Listemizde yer alan birbirinden şık ve stil sahibi ürünleri inceleyerek siz de kendinize kusursuz bir jean tarzı yaratabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

1. Klasik koyu renk jeanler günlük hayatın kurtarıcısı

Fit kesimli klasik indigo jeanler özellikle günlük giyimde kurtarıcı rol oynuyor. Açık, koyu, renkli ya da soluk her giysiyle uyum sağladığından indigo tonlardaki jeanler hemen herkes tarafından en çok tercih edilen ürünler arasında. Koton Erkek Slim Fit Kot Pantolon-Brad Jean; konforlu, dayanıklı ve kolay temizlenebilen kumaştan üretilmiş, koyu rengiyle her yerde yanınızda. İster tişörtle ister sweatshirtle isterseniz gömlek ya da kazakla kolayca kombinleyebilir, okulda, sokakta her an kullanabilirsiniz. Fit kesim, indigo tonlarda rahat bir jean arıyorsanız bu ürün tam size göre.

2. Renkli kot ceketlerle tüm gözler üzerinizde olacak!

Klasik kesimlerden, mavi renkli jeanlerden sıkıldıysanız güzel bir haberimiz var. Eskiye nazaran jean ceketlerde renk seçeneğinin artmasıyla renkli jean ceket modası da yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Farkınızı yansıtmak istiyorsanız hem renkli hem oversize bir ceket tercih edebilirsiniz. Little Cup Oversize Baskılı, Fermuarlı Erkek Kot Ceket; bomber kesimi, geniş yakası, lastik detaylı beliyle cool bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Toplamda 7 farklı renk seçeneği bulunan bu oversize bomber ceketle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Ceketi eşofman altları ile kullanarak sportif bir görünüm yaratmanız mümkün.

3. 90’ların bol kesim jeanleri geri döndü

Kadın giyimde mom jean trendi başı çekerken erkek kot pantolonlarında da artık bol kesimler yavaş yavaş popüler hale gelmeye başladı. Oversize formu, 90’ların unutulmaz stili ve rahatlığıyla bol kesim jeanler oldukça tercih ediliyor. Oksit Enoch Boy Friend Yırtmalı Jean Erkek Kot Pantolon’un geniş kesimiyle gün boyu rahat hissedeceksiniz. Özellikle düz siyah ve düz beyaz oversize tişörtler ve zincir kolyelerle sade ve iddialı tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Likrasız kot kumaştan üretilen Oksit Enoch Boy Friend Yırtmalı Jean Erkek Kot Pantolon’un ön yüzünde bulunan eskitmeler de kombininize estetik detaylar katacak.

4. Fit kesim bir jean gömleğin modası asla geçmez

Yılların eskitemediği bir modayı inceliyoruz! Erkek jean gömlek modası yıllardır neredeyse hiç bitmedi. Özellikle içine beyaz tişört giyildiğinde ve önü açık bırakıldığında çok şık duran kot gömlekler dolapların vazgeçilmezleri arasında. Yıllarca kullanabileceğiniz, şık ve havalı bir kot gömlek arıyorsanız Mavi Parker All Blue Koyu Indigo Denim Gömlek’i tercih edebilirsiniz. Yakalarında bulunan dikiş detaylarıyla öne çıkan bu jean gömlek çıtçıtlı kapanma özelliği ile oldukça pratik bir kullanıma da sahip. Omuzlara oturan yapısı sayesinde daha dik bir duruş elde etmenizi sağlayan gömleği, siyah jeanlerle, basic ya da baskılı tişörtlerle kombinleyebilirsiniz.

5. Jean pantolonda tercihi siyahtan yana olanları da unutmadık

Kot pantolonlar için bir diğer favori renk de siyah. Siyah kotları daha çok tercih ediyorsanız bu ürün tam size göre! Siyahın asilliği ve uyumu, kotun salaşlığı ve rahatlığıyla buluştuğunda harika bir birleşim oluşturuyor. Trendyolman Siyah Erkek Skinny Jeans, pamuklu ve esnek yapısıyla konforuna düşkün olanların vazgeçilmezi olmaya aday. Vücuda oturan esnek yapılı bu kotun ön kısmında bulunan soluk eskitme kısımları da ürünü dümdüz, sıkıcı bir görünümden uzaklaştırıyor. Pantolonu oversize tişört ve sweatshirtlerle kombinleyip harika bir uyum yakalayabilirsiniz.

6. Kot ceketler kadar kot yelekler de çok moda

Belki kot yeleklere, ceketler kadar alışkın değiliz. Ancak farklı görünmek, dikkatleri üzerinize çekmek ve tarzınızı yansıtmak istiyorsanız bu ürün tam size göre! Yaz aylarında içine tişört giyebileceğiniz, kapüşonlu, farklı bir jean parça arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. Defacto Oversize Fit Kapüşonlu Çift Cepli Jean Yelek, iki yanında bulunan cepleri, metal düğmeli kapanabilir ön kısmı, yırtık görünümlü detaylarıyla en iyi seçimlerden biri. Bunun yanında ürün sweatshirt kumaşından kapüşonuyla spor bir tarz da sağlıyor. Defacto Oversize Fit Kapüşonlu Çift Cepli Jean Yelek’i eşofman altlarıyla kombinlemek güzel bir tercih olabilir.

7. Yaz ve bahar aylarında jean şortlarla rahat edin

Kot; özellikle sonbahar ve kış aylarında pantolon, kürklü mont ya da gömlek olarak tercih edilse de sıcak yaz aylarında şort formunda da oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Baharlık ve yazlık bir jean şort arıyorsanız JACK & JONES Erkek JJIRICK JJORG SHORTS, klasik indigo rengiyle ve fit kesimiyle günlük-şık tarzınızda yanınızda! Dizin hemen üstünde biten kesimiyle ve paçalarında bulunan kıvırma detayıyla hem şık hem spor bir seçenek. Ürünü yazlık uzun ya da kısa kollu oversize gömleklerle kombinleyebilir, sıcak yaz akşamlarında dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz.

8. Son dönemin değişmeyen trendi: Kürklü kot ceketler

İçi kürklü jean montlar çıktığı ilk yıllara damgasını vurdu ve çok sevildi. Erkek modasının trendlerinden biri olan, sıcacık tutan, yumuşacık kürklü jean montları siz de koleksiyonunuza mutlaka ekleyin. Özellikle sonbahar ve ilkbahar gibi geçiş mevsimlerinde kullanım kolaylığı sağladığından bu montları tercih etmek isteyebilirsiniz. Cool görüntüsüyle dikkat çekecek, içi kürklü bir jean ceket arıyorsanız harika bir seçenekle karşınızdayız! Levi's Sherpa Trucker senelere meydan okuyan kalitesiyle harika bir seçenek olabilir. Kollarında bulunan kapitone astarıyla teninizi rahatsız etmeden kullanabilir, sıcak tutan malzemesi sayesinde soğuk havalarda tercih edebilirsiniz.

9. Açık renk jean pantolonlarla trendi yakalayın

Siyah ve koyu mavi kot pantolonlar kadar açık renk kotlar da artık çok moda. Özellikle düz renk tişörtlerle harika bir uyum sağlayan açık renk jeanler, bahar ve yaz aylarına çok yakışıyor. DeFacto T4010AZ Pedro Slim Fit Normal Bel, Dar Paça, Erkek Jean Pantolon; %99 pamuk kot kumaşıyla yumuşacık ve rahat bir his verirken dümdüz açık mavi rengiyle de dikkat çekiyor. Beyaz spor ayakkabı, oversize ve fit tişörtler, sweatshirtler, gömlekler kısacası her şeyle kolayca uyum sağlayan yapısı sayesinde bu ürün favori parçanız olacak.

10. Klasik kesim kot ceketlerden vazgeçemeyenlere

Uzun yıllar dayanıklı, her kıyafete kolayca uyum sağlayabilecek bir kot ceket, günlük kombinlerinizin kurtarıcısı haline gelebilir. Mavi Erkek Frank Black Jean Ceket, omuzlara oturan kesimi sayesinde dik ve havalı bir görüntü sağlıyor. Tüm tişörtlerinizle kullanabileceğiniz bu ceketin yanlarda bulunan cepleri de oldukça kullanışlı. Kolayca kapanabilen ön kısmındaki metal düğmeleriyle de tam bir klasik! Düşünmeden üzerinize alıp dışarı çıkabileceğiniz, kalitesiyle, rengiyle kendinden söz ettirecek bu ceketle kolayca fark edileceksiniz!