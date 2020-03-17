Erkeklerde göğüs büyümesi operasyonu nedir?

Jinekomasti, erkek meme dokusunda kadın tipinde büyüme oluşmasıdır. Erkekte meme büyümesi her zaman bir hastalık bulgusu değildir. Jinekomastinin en sık sebebi, nedeni bilinmeyen bir durum ya da şişmanlıktır. Bazı ilaçların etkisiyle ya da hormonal değişiklikler sonucu da ortaya çıkabilir.

Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık ergenlik döneminde veya daha büyük erkeklerde görülmektedir. Ayrıca, jinekomastiye yol açan diğer durumların da bu hastalarda incelenmesi gerekir. Erkeklerin neredeyse %40’ının sorunu olan jinekomastinin neden olduğu özgüven eksikliği zaman zaman ciddi bir sorun haline gelebilmektedir.

Jinekomasti operasyonu bu sorunun çözülmesinde en etkili yöntemdir. Üç ana tipi vardır: Glandüler tipte gerçek meme dokusu, lipomatöz tipte ise yağ dokusu artışı ve mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusunda artış bulunmaktadır. Jinekomastinin tedavisi türüne göre değişir. Operasyon öncesinde kitlenin ultrason ile incelenmesinde yapılır. Kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığı ortaya konabilir.