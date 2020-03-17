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Erkeklerde göğüs büyümesi operasyonu nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Göğüs büyümesi (jinekomasti) erkeklerin psikolojisini oldukça olumsuz yönde etkileyebilen fiziksel sorunlar arasında yer aldığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Erkeklerde göğüs büyümesi operasyonu nedir?

Jinekomasti, erkek meme dokusunda kadın tipinde büyüme oluşmasıdır. Erkekte meme büyümesi her zaman bir hastalık bulgusu değildir. Jinekomastinin en sık sebebi, nedeni bilinmeyen bir durum ya da şişmanlıktır. Bazı ilaçların etkisiyle ya da hormonal değişiklikler sonucu da ortaya çıkabilir.

Jinekomasti, hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık ergenlik döneminde veya daha büyük erkeklerde görülmektedir. Ayrıca, jinekomastiye yol açan diğer durumların da bu hastalarda incelenmesi gerekir. Erkeklerin neredeyse %40’ının sorunu olan jinekomastinin neden olduğu özgüven eksikliği zaman zaman ciddi bir sorun haline gelebilmektedir.

Jinekomasti operasyonu bu sorunun çözülmesinde en etkili yöntemdir. Üç ana tipi vardır: Glandüler tipte gerçek meme dokusu, lipomatöz tipte ise yağ dokusu artışı ve mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusunda artış bulunmaktadır. Jinekomastinin tedavisi türüne göre değişir. Operasyon öncesinde kitlenin ultrason ile incelenmesinde yapılır. Kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığı ortaya konabilir.

HANGİ YAŞTA HANGİ TARZ TEDAVİ UYGULANABİLİR?

Ergenlik çağında ortaya çıkan jinekomasti şikayetleri bu dönemde hormonal değişikliklere bağlı olabileceğinden genellikle kendiliğinde geçebilir. Ergenlik sonrası dönemde 2 yıl içinde gerilemeyen jinekomastiler operasyona uygundurlar. Ergenlik sonrası yaş gruplarında jinekomasti ortaya çıktıktan sonra 1 yıl beklemek yeterlidir.

JİNEKOMASTİ UYGULAMASI NASILDIR?

Öncelikle hastanın göğüslerindeki şikayetler ve operasyon sonrası beklentiler değerlendirilir. Operasyon sonrası oluşabilecek görüntü hakkında hastaya bilgi verilir.

Operasyondan önce aspirin ve türevi ilaçlar operasyondan bir hafta önce kesilir. Sürekli kullanılması gereken ilaçlar doktora danışılmadan kesilmemelidir. Sigaranın operasyon öncesi ve sonrası bir süre kullanılmaması önerilir. Operasyondan 6 saat önce hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Operasyondan yaklaşık iki saat önce hastanede olunmalıdır. Operasyon öncesi rahatlamayı sağlamak için oral yoldan bir ilaç verilebilir.

Liposuction tekniği ile çok ileri jinekomasti olguları hariç birçok hastanın sorunu çözülebilir. Bu sayeda meme üzerinde herhangi belirgin bir iz bırakmadan, sadece küçük kanüllerin girebildiği deliklerden yağ ve meme dokusu aspire edilir.
Gerekli olması durumunda ameliyat uygulanabilir. Jinekomastinin boyutuna bağlı olarak lokal, genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir. Operasyon süresi ortalama 1 saattir. Operasyon sonrası jinekomasti korsesi giydirilir. Operasyondan sonrası yaklaşık 4 saatlik yatak istirahatinden takiben yeme içmeye başlanabilir ve ayağa kalkıp yürünebilir. Genellikle hastanede kalmadan aynı gün hasta evine gidebilir.

İkinci gün tekrar kontrol edilir ve pansuman değişilir. Üçüncü günden sonra banyo yapılabilir. Dördüncü gün içerisinde normal hayata geri döner ve işe başlanabilir.

Hastayı fazla yormayacak yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılabilir. Yüzme, koşma gibi daha aktif egzersizlere ise ikinci aydan itibaren başlanabilir. Jinekomasti operasyonu sonrası hafif renk değişiklikleri ve şişliklerin olması normaldir. Operasyon sonrası renk değişimi ve şişliklerin büyük bir kısmı üçüncü haftada geriler. Üçüncü haftadan sonra operasyonun vücudunuza verdiği yeni şeklin farkına daha iyi varır ve keyfini çıkarmaya başlarsınız. 6 ay boyunca şekillenme süresi devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık Jinekomasti göğüs büyümesi

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