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    4. Erkeklerde görülüyordu! Kadınlarda artışa geçti... 'Dünyada en çok ölüme sebep olan tür'

    Erkeklerde görülüyordu! Kadınlarda artışa geçti... 'Dünyada en çok ölüme sebep olan tür'

    18.04.2024 10:56
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    ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, genellikle erkeklerde görülen akciğer kanseri vakalarının sigara kullanımının artmasına bağlı olarak son yıllarda kadınlarda artışa geçtiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Avcı, "Ülkemizde, kadınlarda akciğer kanseri görülme durumu diğer kanserlere göre 4’üncü sıraya kadar yükseldi. Yani yüzde 10'ların bile altında olan görülme sıklığı yüzde 15-20'lere tırmandı" dedi.

    Adana'da göğüs ağrısı ve öksürük şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapılan ileri tetkiklerde akciğerinde kitle saptanan ev kadını Handan Aras'a (55) Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümü'nde akciğer kanseri teşhisi kondu. Doç. Dr. Alper Avcı ve ekibi tarafından ameliyat edilen Aras'ın akciğerindeki tümörlü doku alındı. Kısa sürede sağlığına kavuşan Aras, "Çok sigara kullanan biriydim. Ameliyat olduğumdan beri hiç içmedim. 30 yıl sigara içtim ama artık kullanmayı düşünmüyorum. Bu kadar acıyı yaşadıktan sonra imkansız. Kimse benim gibi bir hata yapsın istemiyorum" dedi.

    KADINLARIN SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ; KANSER SIKLIĞI ARTTI

    Yakın zamana kadar büyük çoğunlukla erkeklerde görülen akciğer kanserinin son yıllarda özellikle kadınlarda sigara kullanımına bağlı olarak artışa geçtiğine dikkati çeken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, "Hastamız da sigara içen bir gruptandı. Yaptığımız ameliyatla tümörü tüm dokusuyla birlikte temizleyebilmek adına sol akciğer üst lobunu almak durumunda kaldık. Bölgede tümörün yayılma ihtimali olan lenf bezelerinin de hepsini topladık. Şu an durumu gayet iyi ve onkolojik tedavisi devam ediyor. Son yıllarda akciğer kanseri kadınların sigara içme alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak bu grupta ciddi anlamda artış gösterdi. Ülkemizde, kadınlarda akciğer kanseri görülme durumu diğer kanserlere göre 4’üncü sıraya kadar yükseldi. Yani yüzde 10'ların bile altında olan görülme sıklığı, yüzde 15-20'lere tırmandı" diye konuştu.

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    ERKEN EVREDE BELİRTİ VERMİYOR, DÜNYADA EN ÇOK ÖLÜME SEBEP OLAN TÜR

    Akciğer kanserinin dünyada en çok ölüme sebebiyet veren kanser türü olduğunun altını çizen Doç. Dr. Alper Avcı, "Kanser tanılarının sadece yüzde 13'ünü oluşturmasına rağmen kansere bağlı ölümlerin yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Akciğer dokusu basınca duyarlı olmadığından dolayı kanser hastalarda ilk etapta çok fazla belirti vermiyor. Dolayısıyla hastalar çok geç dönemde geliyor. O nedenle cerrahiye uygun olabilecek erken evredeki hasta oranı ancak yüzde 10-15 civarında kalıyor. Bu hastamızda da olduğu gibi genellikle göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle başvuruyorlar. Ancak bu belirtiler birçok hastalıkta görülebileceğinden genellikle atlanıyor. Detaylı radyolojik incelemeler sonucunda akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra onun tanısı ve tedavi planlaması yapılıyor. Kesinlikle sigaradan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Zira sigara her halükarda akciğer kanserinin temelinde ispatlanabilmiş en bariz etkendir" ifadelerini kullandı. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    akciğer kanseri kanser Akciğer‎
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