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Erkeklerde kemik erimesi belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kemik erimesi kadınlarda görüldüğü düşünülse de erkekler de bu hastalıktan muzdarip oluyorlar. Yaşlılık osteoporozu olarak tanımlanan kemik erimesi özellikle 70 yaş üstü erkeklerde görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Kadınlar gibi erkekler de kemik erimesi açısından risk grubunda. Bu yüzden her iki cinsiyet grubu da düzenli kontrollerden geçmeli” açıklamasında bulundu.

Erkeklerde kemik erimesi belirtileri nelerdir?

Kemik erimesi tedavi edilmediğinde en büyük riskin kırık olduğunu ve başlıca üç yerde kırık görülebildiğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Menopoz sonrası dönemde 55 yaş civarında genellikle ön kol kırıkları, 60-65 yaşlara doğru omurga kırıkları ve 70 yaş üzerinde de kalça kırıkları görülebiliyor. Özellikle istatistiklere göre 65 yaş üstünde yıllık düşme görülme sıklığı yüzde 30-40 iken, 75 yaş üzerindeki kişilerde bu oran yüzde 50’lere kadar ulaşıyor” dedi.

EV, DÜŞMELERİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİ

Özellikle ev içi ortam koşullarının düşmeleri önleyecek şekilde düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öktenli, “Örneğin; ev içinde zeminleri her zaman kuru tutmak, koridorlara, banyo ve tuvaletlere destek alınacak tutamaklar koymak, kablo gibi yaşlıların takılmasına neden olabilecek materyalleri açıkta bırakmamak gibi basit bazı önlemlerle riskler en aza indirilebilir” şeklinde konuştu.

KAS ERİMESİ ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLENMELİ

Gençlikte total vücut kütlenin yaklaşık üçte birini oluşturan kas kütlesi, 75 yaşa kadar yarı yarıya azalıyor. Bu nedenle kas erimesinde önemli olan şeyin ortaya çıkmadan önlenmesi olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Bunun için de dengeli beslenmeye ek olarak düzenli egzersiz ön plana çıkıyor. Hafif ağırlıklar kullanılarak yapılacak kas dayanıklılık egzersizleri, hem kas - kan akımını hem de sinirsel uyarımı düzenler. Sonuçta, düşme riski önemli oranda azalır, hareketlilik ve bağımsız yaşama yetisi artmış olur.

KEMİK ERİMESİNDEN KORUNMANIN VE GEÇ KALMANIN 5 YOLU

Prof. Dr. Çağatay Öktenli kemik erimesinin büyük sağlık sorunlarına yol açmaması için alınabilecek önlemleri 5 maddede sıraladı:

Fiziksel iyilik: Bilinçli ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştir, düzenli fiziksel aktivite yap.

Zihinsel iyilik: Beynini sürekli okuyarak, izleyerek, dinleyerek uyar, problem ve bulmaca çözerek zihinsel aktivitelerini canlı tut. Hobi edinerek boş zamanlarını değerlendir.

Sosyal iyilik: Akraba ya da çevrendeki diğer insanlarla iyi iletişim kur, topluma ve çevreye pozitif katkıda bulunabilmek için çaba göster.

Manevi iyilik: Hangi yaşta olursan ol, sürekli hayatta bir amaç edin, güçlü etik değerlere sahip ol.

Duygusal iyilik: Başkalarına ve kendine karşı olan hislerini, düşüncelerini anla ve paylaş.

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