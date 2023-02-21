Erkeklerin söylemeden sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

Erkekler ve kadınların duygularını paylaşma aşamaları farklı olabiliyor. Kadınlar duygularını çok daha fazla belli ederken birçok erkek bu konuda oldukça kapalı olabiliyor. Hissettiklerimizi dile getirmek hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için daha sağlıklı bir iletişim yöntemi olarak görülse de konuşmadan da sevdiğinizi göstermenin birçok yolu bulunuyor.

İlişki ve arkadaşlık içerisinde birinin sizde hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğu ufak sorulardan anlayabilirsiniz. Bu sorular oldukça normal gibi görünse de karşınızdaki kişinin size karşı ilgisi olduğun belli edebilir.

ERKEKLERİN SİZDEN HOŞLANDIĞINDA ÜSTÜ KAPALI SÖYLEDİKLERİ

1. "BANA DAHA FAZLASINI ANLAT"

Bir erkek senden gerçekten hoşlandığında, kim olduğunu daha derinden tanımaya çalışacaktır. Seni görmezden geldiğini, senin hakkında konuştuğunu veya söylemen gerekenleri geçiştirdiğini hissetmeyeceksin. Dinleyecek, detayları hatırlayacak ve size hayatınızda olup bitenleri soracaktır. Sizi daha iyi tanımak onun için bir öncelik olacaktır.

2. 'HAFTA SONU İÇİN PLANIN VAR MI?'

Senden hoşlanan bir adam, seninle olabildiğince çok zaman geçirmesini sağlayacaktır. Sizi görmek için elinden gelen hiçbir fırsatı kaçırmamak için işleri önceden planlamak için motive olacaktır. Son dakikada, gecenin bir yarısında veya kaçırabileceği için müsait olmadığınızı bildiğinde sizinle iletişime geçmeyecektir.

3. "AİLEN NASIL BİRİ?"

Bir erkek sana aşık olmaya başladığında ailen hakkında bilgi edinmek isteyecektir. Nasıl bir ailede büyüdüğünüz, dindar olup olmadığınız, iyi bir çocukluk geçirip geçirmediğiniz onu ilgilendirecektir. Ayrıca arkadaşlarınız ve aileniz üzerinde iyi bir izlenim bırakmaya çalışacaktır. Seni arkadaşlarıyla tanıştıracak ve annesiyle tanışmak için eve getirmeyi düşünecek. Büyük resme nasıl uyum sağladığınız onun için önemli olacaktır.

4. "SENİ GERÇEKTEN MUTLU EDEN NEDİR?"

Sizden hoşlanan erkekler, mutluluğunuza nasıl katkıda bulunabileceklerini merak ediyor. Size doğrudan sormasa bile, sizi neyin heyecanlandırdığına çok dikkat edecek - o zaman bundan daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. Sevdiğini bildiği şeyleri yapmaya çalışacak. Sana aşık olduğunda, seni aydınlatmak onun gününü güzelleştirir.

5."BANA SAYGI DUYUYOR MU?"

Çok iyi bilinen bir şey değil ama erkeklerle ilgili büyük bir sır, saygınızın sevginizden daha güçlü olduğudur. Sağlam bir şekilde köşesinde olmadığınızı hissederse, size uzun vadeli taahhütte bulunmayacaktır. Ona saygılı davranmazsan bir erkek sana aşık olamaz. Bu, kendi sorunlarını çözmesi için ona güvenmeyi ve hayatını yönetme biçimine saygı duymayı içerir.

Buraya kadar sen olmadan başardı, bu yüzden onu şimdi hadım edersen ya da onu bir arada tutan tek şey senmişsin gibi davranırsan, sonunda sana içerleyecektir.

